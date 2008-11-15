اشتغال مددجویان در خارج از زندان گرگان دو هزار درصد رشد یافته است

درگاه یکتا در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، تعداد اشتغال مددجویان در خارج از زندان را در مهرماه سال گذشته ٤٦ نفر اعلام کرد و افزود: این درحالی است که سالجاری برای ٩٥٦ نفر ادر خارج از زندان شغل ایجاد شده است.

وی اظهار داشت: از این شمار مشاغل ایجاد شده برای مددجویان در گروه خدمات ٦٣٦ نفر، تولیدی ١٠٦ نفر، صنایع ٩٨ نفر و کشاورزی و دامداری ١١٦ نفر بوده است.

وی از اشتغال به عنوان یکی از ارکان اصلی پیشگیری از وقوع مجدد جرم و کاهش آسیب مددجویان نام برد و خاطرنشان کرد: تاکنون دو درصد از ٩٥٦ نفر مددجویی که در خارج از زندان مشغول به کارند، مرتکب تخلف دوباره شدند.

به گفته یکتا، هم اکنون یکهزار و ٧٠٤ مددجو به صورت رای باز در اماکن داخلی شامل آشپزخانه، نانوایی، تعمیرات و تاسیسات و باغ زیتون و اماکن خارج از زندان مشغول فعالیت و کار هستند.

رئیس زندان گرگان بیان داشت: 33 هزار و 661 مورد مرخصی طی هفت ماه گذشته از سالجاری بع مددجویان واجد شرایط این زندان داده شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ١٧٨ درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: گسترش تعامل با دستگاه قضایی، استفاده حداکثری از قوانین، آیین نامه اجرایی سازمان، دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی ریاست معظم قوه قضائیه و ریاست سازمان زندانها، استفاده ابزاری تشویقی از مرخصی در برنامه های کاهش آسیب رفتارهای پرخطر و برنامه های ابلاغی کاهش جمعیت کیفری از جمله دلایل رشد میزان شمار مرخصی مددجویان در سالجاری است.

وی خاطرنشان کرد: در فروردین ماه پنج هزار و ١٦٢ مورد ، اردیبهشت ماه چهار هزار و 447 مورد، خرداد ماه چهارهزار و ٥١١ مورد، تیرماه چهار هزار و ٣٢١ مورد، مرداد ماه چهار هزار و ٣١٧ مورد، شهریور ماه پنج هزار و ٤٠٢ مورد و مهر ماه ٥٥٠١ مورد مرخصی به مددجویان واجد شرایط اعطاء شده است.

به گفته یکتا، اعطاء مرخصی به مددجویان واجد شرایط جهت رسیدگی به مشکلات خانوادگی و شخصی با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی صورت می گیرد.

بیش از سه هزار زندانی در زندان گرگان وجود دارد.