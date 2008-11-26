امیدواری سرمربی داکوتا به کارایی حدادی/ شنبه اولین بازی ملی پوش ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حامد حدادی ملی پوش 2 مترو 18 سانتیمتری بسکتبال کشورمان پس از ناکامی از حضور در ترکیب تیم ممفیس گریزلیز و بازی در میادین رسمی لیگ NBA روز گذشته به طور رسمی به تیم "داکوتاویزاردز" پیوست تا در قالب این تیم حضور در مسابقات "دی - لیگ" را تجربه کند.

"دو آن تیکنور" سرمربی تیم داکوتاویزاردز درمورد انتقال حامد حدادی به این تیم گفت: حامد قصد دارد عملکرد بسیار خوبی در تیم جدیدش داشته باشد. این بازیکن عملکرد خوبی در ریباند و دفاع روی تور دارد. حدادی می داند که چگونه از این ویژگی ها برای افزایش کارایی تیم ما دربازی های سرعتی استفاده کند.

حامد حدادی روز گذشته وارد شهر بیسمارک شد تا از شنبه هفته آینده در یک بازی خانگی، تیم داکوتا را در مسابقات "دی - لیگ" ( D-League ) همراهی کند.

در ادامه گزارش سایت اسپورت سنترال آمده است: ملی پوش بسکتبال ایران در تاریخ 28 اوت به عنوان یار آزاد به عضویت تیم ممفیس گریزلیز درآمد اما وی در هیچ یک از دیدارهای رسمی این تیم در مسابقات حرفه ای آمریکا (NBA) به میدان نرفت.

حامد حدادی که تابستان گذشته و پیش از بازی های المپیک 2008 پکن همراه با تیم ملی ایران که به " سالت لیک سیتی" در ایالت یوتا سفر کرده بود، 2 بار به میدان رفت و عملکرد خوبی را از خود به نمایش گذاشت.

حدادی نخستین بازیکن ایرانی است که نام خود را در یکی از تیم های شرکت کننده در مسابقات NBA ثبت کرده است. وی هفتمین بسکتبالیستی است که از لیگ حرفه ای NBA به رقابت های "دی- لیگ" می پیوندد تا در فصل 09-2008 این مسابقات بازی کند.

حامد حدادی نخستین بازی خود در مسابقات دی - لیگ را شنبه هفته آینده در بیسمارک سیویک سنتر و مقابل تیم "لوآانرژی" انجام می دهد.

مسابقات بسکتبال "دی- لیگ" به عنوان زیر مجموعه لیگ NBA و تحت عنوان "لیگ در حال توسعه" - Developement League- از سال 2001 آغاز شد. بسیاری از بازیکنان پیشین NBA و همچنین ورزشکارانی که به هر دلیل شرایط حضور در لیگ حرفه ای آمریکا را به دست نمی آورند، در این لیگ به خدمت گرفته می شوند.

هشتمین فصل مسابقات بسکتبال "دی - لیگ" بسکتبال آمریکا با شرکت 16 تیم برگزار می شود.