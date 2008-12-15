به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با حضور اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی شیعه و اهل سنت و با سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار خواهد شد .

آیت الله تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی، آیت الله واعظ زاده خراسانی عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ، استاد نذیر احمد از علمای اهل سنت ، دکتر ضیایی مدیر گروه فقه و حقوق شافعی دانشگاه مذاهب اسلامی از جمله سخنرانها و شرکت کنندگان این همایش معرفی شده اند .

این همایش روز دوشنبه 2 دی ماه از ساعت 8:30 تا 20 در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد .