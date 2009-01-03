سرطان پروستات در مردان چاق خطرناکتر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت "رویترز" مردان چاق به دلیل افزایش سطح نوعی پروتئین خاص در خونشان در صورت ابتلا به سرطان بیشتر در معرض خطر هستند.

متخصصان هشدار داده اند که روند پیشرفت سرطان در مردانی که دارای اضافه وزن یا چاقی هستند نیز به مراتب سریعتر از مردان متناسب و لاغر است.

محققان در بررسیهای خود سابقه سلامت 2500 مرد مبتلا به سرطان پروستات را در مدت 24 سال مورد ارزیابی مورد بررسی قرار دادند .

نتایج این بررسی حاکی از آن بود که مردان چاق با شاخص توده بدنی 25 تا 30 که مبتلا به سرطان پروستات شده بودند تا 47 درصد بیشتر در معرض مرگ بودند.

حتی احتمال ابتلای مردان چاق به سرطان پروستات نیز در حدود 66/2 برابر بیشتر از مردانی با وزن متناسب بود.

ثابت شده احتمال بروز بیماریهای قلبی و سکته و سرطان پروستات در مردان چاق به مراتب بیشتر است و در صورت ابتلا نیز روند پیشرفت بیماری در این گروه سریعتر و روند بهبودی کندتر خواهد بود.