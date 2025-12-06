تاثیر یک ترکیب دارویی در کاهش خطر مرگ ناشی از سرطان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، یک کارآزمایی بالینی بزرگ بین‌المللی نشان داده است که افزودن داروی انزالوتامید به هورمون درمانی استاندارد، خطر مرگ زودرس را در بیمارانی که سرطان پروستات آنها عود کرده بود، بیش از ۴۰ درصد کاهش می‌دهد.

این کارآزمایی بر روی بیمارانی متمرکز بود که به سرطان پروستات عودکننده بیوشیمیایی پرخطر مبتلا بودند. این افراد مردانی هستند که قبلاً تحت عمل جراحی یا پرتودرمانی قرار گرفته‌اند، اما آزمایش خون آنها افزایش سریع و نگران‌کننده‌ای در سطح آنتی‌ژن اختصاصی پروستات (PSA) نشان می‌دهد.

افزایش سریع PSA نشان می‌دهد که سرطان به احتمال زیاد دوباره برمی‌گردد و به سرعت، اغلب به استخوان‌ها یا ستون فقرات، گسترش می‌یابد.

دکتر «استفن فریدلند»، مدیر مرکز تحقیقات یکپارچه سرطان و سبک زندگی در لس‌آنجلس، گفت: «پس از درمان اولیه، برخی از بیماران شاهد بازگشت تهاجمی سرطان پروستات خود هستند و در معرض خطر گسترش سریع بیماری خود قرار دارند.»

برای دهه‌ها، رویکرد استاندارد برای این بیماران صرفاً هورمون‌درمانی بوده است که هدف آن کاهش تستوسترون- سوخت سرطان پروستات- است.

اما این رویکرد به طور مداوم بقای کلی را بهبود نبخشیده است.

فریدلند در یک بیانیه خبری گفت: «هورمون درمانی، که ما ۳۰ سال است به بیماران ارائه می‌دهیم، بقای بیماران را بهبود نبخشیده است و هیچ درمان دیگری هم طول عمر را افزایش نمی‌دهد. این باعث می‌شود که این یافته‌ها واقعاً تغییر دهنده روند درمان باشند.»

این کارآزمایی شامل بیش از ۱۰۰۰ بیمار از ۲۴۴ مرکز در ۱۷ کشور بود که نتایج آن را برای جمعیت‌های متنوع جهانی قابل اجرا می‌کند.

شرکت‌کنندگان به طور تصادفی در یکی از سه گروه قرار گرفتند. یک گروه فقط هورمون درمانی استاندارد (لوپرولاید) دریافت کردند. گروه دوم فقط انزالوتامید دریافت کردند و گروه سوم هم هورمون درمانی استاندارد و هم انزالوتامید دریافت کردند.

طی یک پیگیری هشت ساله، مزیت بقای درمان ترکیبی واضح بود.

در مقایسه با دو گروه دیگر، بیمارانی که درمان ترکیبی دریافت کردند، ۴۰.۳٪ خطر مرگ زودرس کمتری داشتند.

در مجموع، محققان عوارض جانبی جدی مرتبط با آزمایش دارو را در ۸.۵٪ از بیمارانی که درمان ترکیبی دریافت کردند؛ ۲.۵٪ که با لوپرولید درمان شدند؛ و ۷.۶٪ در گروه فقط انزالوتامید گزارش کردند.

بقای کلی هشت ساله در گروه ترکیبی ۷۸.۹٪ و از نظر آماری مشابه در گروه لوپرولید به تنهایی (۶۹.۵٪) و گروه انزالوتامید به تنهایی (۷۳.۱٪) بود.

انزالوتامید در حال حاضر توسط سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) برای استفاده در سایر شرایط سرطان پروستات تأیید شده است.

فریدلند خاطرنشان کرد که انتظار می‌رود این یافته‌های اخیر، دستورالعمل‌های درمانی را تقویت کرده و درمان ترکیبی را به عنوان استاندارد جدید مراقبت برای مردانی که با این سرطان تهاجمی مواجه هستند، تثبیت کند.