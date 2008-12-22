اسرائیل جانی پرور است / اضمحلال سرنوشت قطعی اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایتهای اینترنتی آمریکایی، بوررگ در کتابی که اخیراً تحت عنوان "هولوکاست تمام شد" می نویسد: اسرائیل مضمحل می شود و اسرائیل به عنوان رژیمی جنگ طلب و ویرانگر سرنوشتی مانند اسپارتهای یونان خواهد داشت.

وی می گوید: اسرائیل نباید دولتی یهودی باشد و باید قانون حق بازگشت یهودیان را لغو کند که حق شهروندی را به هر یهودی در سراسر جهان می‌دهد.

کتاب"هولوکاست تمام شد" کتابی است که با مخالفت مجامع صهیونیستی رو به رو شده و "آری شاویت" روزنامه نگار صهیونیست در روزنامه هاآرتض آن را ضد اسرائیلی توصیف کرده است.

وی در کتاب خود این پرسش را مطرح کرده است که آیا اسرائیل بیش از حد از قضیه هولوکاست سوء استفاده نکرده است؟ و آیا یهودیت و دموکراسی می‌توانند برای مدت طولانی در کنار هم باقی بمانند؟ و آیا اکنون وقت آن نیست که درباره الگوی کنونی تجدید نظر کرده و الگویی دیگر را جایگزین آن کرد؟

بورگ در کتاب خود آورده است: "کشتار شش میلیون یهودی توسط نازی‌های هیتلری اساس زندگی اسرائیلیهاست و اکنون با وارونه جلوه دادن آن واقعیت به نسل جدید، دانش‌آموزان را در سفرهای اردویی به لهستان می‌فرستند تا از (آشوویتس) بزرگترین بازداشتگاه نازی در اروپای شرقی طی جنگ دوم جهانی دیدن کنند و به آنان بفهمانند که هرگونه دشمنی با اسرائیل تجسم جدیدی از هیتلر است.

سایتهای اینترنتی آمریکای از اقبال عمومی نسبت به این کتاب در آمریکا به ویژه در بین کسانی که علاقه ویژه ای به اسرائیل دارند، خبر می دهند.

برخی از یهودیان بر این باورند که بورگ را نمی توان یک یهودی از خود بیزار دانست بلکه او از خانواده ای بزرگ است که بیشتر عمر خود را در خدمت به اسرائیل گذرانده و عمیقاً به آن علاقمند است.

اما بورگ در کتاب خود نکاتی را مطرح می کند که از جمله آنها این است: اسرائیل در درون با مشکلاتی رو به رو است و دلیل خوبی وجود دارد که این طور تصور شود که امور می توانند به شیوه ای کاملاً اشتباه در آینده به پیش بروند. وی عقیده دارد که اسرائیل از سال 1948 یعنی از زمان تاسیس خود تغییراتی کرده است.

وی می نویسد که اسرائیل شبیه رژیمی است که در آن یهودیان و اسرائیلی ها به جنایتکار و جانی تبدیل می شوند.

به گزارش مهر ، رئیس پیشین پارلمان اسرائیل همچنین این اعتقاد را که این رژیم از سوی دشمنان محاصره شده و مشکلات "یهود ستیزی" برای آن وجود دارد، رد می کند و می نویسد: ما امروز تا دندان مسلح هستیم و از تمامی نسل های گذشته یهودی مسلح تر هستیم. ارتشی فوق العاده داریم و آمریکا از امنیت ما حفاظت می کند و به نظر می رسد که "یهود ستیزی" مسخره و بی خطر باشد.