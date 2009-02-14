به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، ابراهیم بلکیلانی رئیس انجمن اسلامی نروژ پس از اعلام تصمیم ارزیابی لباس پلیس نسبت به حضور دختران مسلمان در نیروی پلیس ابراز تردید کرد و گفت: این گام باعث انزوای اقلیت مسلمان شده و هیچ دری را برای ادغام مؤثر آنها باز نمی گذارد.

نوت استوربرگت وزیر دادگستری نروژ اظهار داشت که تصمیم خود برای ارائه حق پوشش اسلامی به زنان مسلمانی که در نیروی پلیس خدمت می کنند را مورد ارزیابی و بررسی مجدد قرار می دهد.

وی گفت: به دنبال بحث مطرح شده به ویژه واکنشهای اتحادیه پلیس، بررسی این تصمیم ضروری است.

کلثوم حسنوی دختر مسلمان 23 ساله و محجبه الجزایری تبار دادخواستی را به وزارت دادگستری ارائه کرده و طی آن خواستار ادامه خدمت خود در نیروی پلیس با پوشش حجاب شده است.

وزیر دادگستری نیز پس از مشورت با هیئت مدیره پلیس توافق کرده لباس متحدالشکل پلیس را به نحوی تغییر دهد که زنان محجبه حجاب خود را حفظ کنند، اما این تصمیم با مخالفت شدید حزب مخالف پروگرس و اتحادیه پلیس رو به رو شد.

رهبران مسلمان نیز هشدار دادند منع حضور زنان محجبه مسلمان در نیروی پلیس نقض قانون اساسی نروژ و قوانین بین المللی است.

بلکیلانی رئیس انجمن اسلامی نروژ که در سال 1987 تأسیس شده گفت: این اقدام محدود کردن حق کار است.

مسلمانان نروژ 150 هزار نفر هستند که در میان جمعیت 5/4 میلیونی این کشور زندگی می کنند و بیشتر آنها پاکستانی، سومالیایی، عراقی و مراکشی تبار هستند.

جامعه مسلمان پس از این رویداد ستاد رسانه ای را به منظور تبیین اهمیت حجاب برای مسلمانان تشکیل دادند که در این رابطه مقالات بسیاری منتشر شده و گفتگوهایی با رسانه ها درباره اهمیت حجاب صورت گرفته، چرا که اسلام حجاب را نماد دینی در نظر نگرفته بلکه آن را بخش ضروری از پوشش اسلامی برای زنان مسلمان می داند.

مسلمانان نروژ همچنین در نظر دارند مجموعه نشستها و گردهمایی هایی را میان رهبران جامعه اسلامی و مقامات نروژی برگزار کنند.

بلکیلانی همچنین یادآور شد که این نشستها پشت درهای بسته برگزار می شود تا از نفوذ خارجی جلوگیری به عمل آید.

بسیم قزلان از فعالان جامعه مسلمان اظهار داشت که مسلمانان نروژ به گفتگو اهمیت می دهند، ما تنها باورهای نادرست و کلیشه ها را درباره مسلمانان نمی پذیریم.

زنان محجبه مسلمان در کشورهای سوئد و بریتانیا با حجاب اسلامی در نیروی پلیس فعالیت می کنند.