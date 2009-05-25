  1. استانها
  2. لرستان
۴ خرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۲۰

حضور روح الامینی در خرم آباد/

لرستان سه نامزد جدی در انتخابات ریاست جمهوری دارد!

لرستان سه نامزد جدی در انتخابات ریاست جمهوری دارد!

خرم آباد - خبرگزاری مهر: حضور دبیر کل حزب اعتدال و توسعه در مراسم پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد با حاشیه هایی همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد روز گذشته از عبدالحسین روح الامینی همه چیز پرسیدند و بحث دانشجویان و دبیر کل حزب اعتدال و توسعه تا واردات سیگار و مشکل مسکن هم کشیده شد.

* دبیر کل حزب اعتدال و توسعه در بخشی از سخنان خود از کاندیداها خواست به محتوا و متن برنامه هایشان بپردازند نه به حاشیه ها. روح الامنیی البته تاکید کرد که حاشیه هم لابد خوب است که 20 و 30 به آن می پردازد!

* روح الامینی در بخش دیگری از سخنان خود با طرح این سوال که مگر می شود هر روز وزیر اقتصاد عوض کرد و هر روز رئیس بانک مرکزی را تودیع نمود و مگر می شود هر روز بین دو قوه دعوا باشد و آخرش بگویند چیزی نیست! وی تصریح کرد: "آخرش دم خروس بیرون می زند!"

*دبیر کل حزب اعتدال و توسعه همچنین با اشاره به اینکه لرستان سه کاندیدای جدی در انتخابات ریاست جمهوری دارد ،عنوان کرد: کروبی خودش فرزند لرستان است، موسوی هم که خانمش بروجردی است. رضایی هم که "سردار زاگرس" است!

* روح الامینی در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان درباره اجماع و امکان کنار کشیدن رضایی به نفع کاندیدای دیگر هم گفت: دور قبل رضایی با یک کار فداکارانه به نفع مردم ایران کنار کشیدند چون در آن زمان اصولگرایان به اجماع نرسیدند و به جای "ضلع"، "اضلاع" بودند. ولی این دفعه دیگه "این تو بمیری از آن تو بمیریها نیست."

* دبیر کل حزب اعتدال و توسعه در رابطه با سئوال یکی از دانشجویان در مورد واردات سیگار توسط محسن رضایی نیز با حالت تعجب پرسید: توسط آقای رضایی؟ و سپس ادامه داد: اینها دروغ و بد اخلاقی انتخاباتی است. مگر می شود یک سرمایه ملی که 30 سال از امام و رهبر حکم گرفته است، این کار را انجام دهد.

* روح الامینی راجع به سن رئیس جمهور هم اظهار نظر کرد و گفت: متاسفانه سن رئیس جمهوری دارد به 60 و 70 می رسد! و سن رئیس جمهوری اینقدر بالا باشد به صلاح نیست!

* دبیر کل حزب اعتدال و توسعه به سوال دانشجویی نیز در رابطه با اینکه آیا رضایی رای می آورد، اینگونه پاسخ داد: محسن رضایی اگر در دور اول رای نیاورد به طور قطع پای ثابت دور دوم خواهد بود.

* روح الامینی تنها رقیب رضایی را " فقر و بیکاری" دانست و گفت: رضایی یک اصولگرای "به روز" و مترقی است. رضایی اصلاح طلبی و اصولگرایی را با هم عجین کرده است.

*وی در رابطه با اینکه آیا رضایی از جانب هاشمی رفسنجانی کاندید شده است یا نه؟ اینگونه جواب داد: این حرف یک بداخلاقی انتخاباتی است که یکی از "دوستان اصولگرا" به دروغ این امر را مطرح کرده است. وی ادامه داد: اگر کسی علم غیب دارد بگوید!

* دبیر کل حزب اعتدال و توسعه در بخشی از سخنان خود با اشاره به ساده زیستی رضایی، گفت: محسن رضایی در حال حاضر در یک خانه سازمانی زندگی می کند! که یکی از دانشجویان در این هنگام سئوال کرد: ایشان که هنوز نتوانسته مشکل مسکن خود را حل کند چگونه می تواند مشکل مسکن جوانان را مرتفع کند! البته حاضر جوابی دانشجوی لرستانی با سکوت روح الامینی مواجه شد.

*روح الامینی همچنین در رابطه با ادامه طرح سهام عدالت هم گفت: این طرح خود آقای رضایی بوده است که در حال حاضر به صورت ناقص توسط احمدی نژاد در حال اجراست.

کد مطلب 885166

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها