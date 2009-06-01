میزبانی از یک و نیم میلیون زائر / ساخت مستند نامه امام(ره) به گورباچف

حجت الاسلام حشمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اوج فعالیت مؤسسه در روز 14 و 15 خرداد است، از اجرای بیش از 50 برنامه برای ایام گرامیداشت سالروز ارتحال حضرت امام(ره) در داخل و خارج از کشورخبر داد و افزود: برای برگزاری مراسم هرچه با شکوهتر 14 و15 خرداد ازبهمن ماه سال گذشته با دعوت ازنمایندگان همه دستگاه های دولتی وملی برنامه ریزی ها صورت گرفته است.

معاون فرهنگی مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام(ره) ساماندهی و پوشش مراسم 14 خرداد را یکی از وظایف مهم مؤسسه خواند و گفت: در روز 14 خرداد میزبان حدود یک میلیون و 500 هزار نفر از سراسر کشور و تهران هستیم که برنامه های متنوعی در حرم و از زمان حرکت برای زائران پیش بینی شده است.

توزیع محصولات فرهنگی در بین زائران حرم مطهر امام(ره)

وی از انتشار30 ویژه نامه و کتاب تبلیغی ویژه اقشار مختلف جامعه (کودک، جوان، بانوان و...) با تیراژ بالای 50 هزار عنوان برای توزیع در بین زائران از مبادی حرکت در استانها و حرم مطهر در روز 14 و 15 خرداد، خبر داد و گفت: تهیه محتوای این آثار بر عهده محققان مؤسسه است اما نشر آن بر عهده روزنامه ها، نشریات و دیگر دستگاههای فرهنگی است.

حشمتی در مورد برنامه های معاونت فرهنگی برای زائران در طول سال نیز گفت: علاوه بر اینکه مؤسسه در تهیه محتوای بسته های فرهنگی و در تهیه و چاپ آن مشارکت می کند در طول سال بسته های فرهنگی به بازدید کنندگان خارجی و داخلی اهدا می شود.

معاون فرهنگی مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام(ره)، به برپایی نمایشگاه های عکس، پوستر، کتاب و پخش فیلم در بسیاری از نهادها، وزارتخانه ها و مؤسسات در سراسر کشور و در خارج از کشور، برگزاری همایشهای متعدد در داخل و خارج از کشور از دهم تا بیستم خرداد با موضوع امام خمینی(ره) با حضور محققان و دوستداران اندیشه ایشان، اشاره کرد و افزود: با اعزام سخنران و مبلغان از سوی مؤسسه در این ایام میزگردها و نشستهای متعددی در خصوص اندیشه عرفانی، سیاسی، علمی و اخلاقی امام(ره) در دانشگاه ها و مراکز علمی، آموزشی و نهادهای مختلف فرهنگی برگزار خواهد شد.

افتتاح بیت حضرت امام(ره) در قم برای بازدید علاقمندان

حجت الاسلام حشمتی با اشاره به استقبال مهمانان خارجی برای حضور در مراسم بزرگداشت ارتحال حضرت امام(ره) تأکید کرد: با وجودی که خود این مهمانان هزینه بلیط سفر خود را می پردازند اما هر ساله تعداد بیشتری از اروپا و کشورهای همسایه علاقمند به حضور در این مراسم هستند و ما سعی می کنیم افراد جدید را پذیرا باشیم مگر برخی از شخصیتهای فکری که مکررا در این مراسم شرکت کرده اند.

وی افزود: دوستداران امام خمینی در خارج از کشور ضمن شرکت در مراسم 14 و 15 خرداد و گفتگو با صدا و سیما در نشستهای مختلف شرکت می کنند و حدود 10 روزی که مهمان ما هستند ضمن آشنایی با پیشرفتهای کشور، بازدید از حسینیه جماران، بیت امام در قم، جماران و خمین، مدرسه علوی و سفر به مشهد مقدس را برای آنان در برنامه داریم.

حشمتی با اعلام اینکه کار مرمت و بازسازی بیت حضرت امام(ره) در قم توسط میراث فرهنگی تمام شده است از افتتاح آن در 9 خرداد خبر داد.

اجرای سمفونی"فریاد هجران" به مدت سه شب در تالار وحدت

وی به دیگر فعالیت های مؤسسه در حوزه تولیدات دیداری و شنیداری اشاره کرد و گفت: در ایام بزرگداشت ارتحال حضرت امام(ره) بخشی از تولیدات توسط صدا و سیما پخش می شود و بخشی از آن به صورت CD وDVD در اختیار علاقمندان و زائران در مکانهای منتصب به حضرت امام خمینی(ره) قرار می گیرد.

وی از اجرای سمفونی"فریاد هجران" توسط ارکستر سمفونیک تهران به مناسبت سالگرد رحلت امام(ره) در روزهای11 ،12و 13 خرداد در تالار وحدت خبر داد که مهمانان خارجی نیز در آن شرکت خواهند کرد.

حجت الاسلام حشمتی به فعالیت های مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام(ره) در طول سال اشاره کرد و گفت: ضمن شرکت در اکثر نمایشگاه ها به ویژه نمایشگاه کتاب -که امسال مؤسسه یکی از ناشران برتر معرفی شد- در حاشیه همایشهای فرهنگی نیز نمایشگاههای کتاب و عکس برگزار می کنیم.

وی به برگزاری همایشهای پژوهشی با همکاری دانشگاه ها و مراکز علمی در سال 88 اشاره کرد که برگزاری این همایشها با همکاری دانشگاه پیام نور، دانشگاه تربیت معلم، بنیاد شهید و دانشگاه زنجان را می توان نمونه ای از آن برشمرد که با فراخوان قبلی اجرا می شود.

برگزاری جشنواره"طریق جاوید" و "اندیشه جاوید" ویژه طلاب و دانشجویان

حشمتی با تأکید بر همکاری گسترده مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام(ره) با جهاد دانشگاهی، افزود: با همکاری جهاد دانشگاهی، جشنواره "طریق جاوید" برای ششمین سال برگزار خواهد شد که تولیدات دانشجویان و دانشگاهیان در حوزه امام خمینی (ره) در همه رشته ها داوری می شود و به برگزیدگان جوایز ارزنده و متنوعی اهدا خواهد شد.

وی از اجرای جشنواره "اندیشه جاوید" ویژه طلاب حوزه های علمیه خبر داد که آثار طلاب در حوزه های مختلف فرهنگی و هنری اعم از نوشتاری، تجسمی، نرم افزار و... داوری می شود و به 200 برگزیده این جشنواره سفر حج عمره اعطا خواهد شد.

معاون فرهنگی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) برگزاری مسابقه های فرهنگی با درخواست و همکاری مراکز آموزشی و فرهنگی، تجهیز کتابخانه های کشور به آثار بنیانگذار جمهوری اسلامی و همچنین تولید آثار حضرت امام به زبانهای خارجی و ارسال آن به کشورهای مختلف را از دیگر فعالیت های مؤسسه برشمرد.

وی به برگزاری دوره های آموزشی آرمانها و اندیشه های امام خمینی(ره) در دانشگاه ها و مراکز مختلف فرهنگی، نظامی، دولتی توسط واحد آموزش مؤسسه اشاره کرد و گفت: برای آموزش وصیت نامه امام در سطح دانشگاه ها و مؤسسات فرهنگی و حتی حوزه های انتظامی و نظامی و کارمندان دولت تقاضای اعزام استاد داریم که اخیرا یک دوره کامل آموزش وصیتنامه حضرت امام(ره) در رادیو معارف با همکاری مؤسسه انجام شد.

حشمتی تأکید کرد: همچنین به مناسبتهای مختلفی آرا و اندیشه های حضرت امام(ره) تبلیغ می شود و برخی از پیامها و نامه های تاریخی اما از جمله نامه ایشان به گورباچف و دیگر نامه های امام در مقاطع مختلف که حاوی پیام مشخصی است پوشش تبلیغاتی می شود و یا به صورت مقالات پژوهشی و یا برگزاری میزگردهای تخصصی تشریح می شود.

وی در خصوص برنامه های مؤسسه برای تبییین اندیشه های حضرت امام برای دانش آموزان و دانشجویان در ایام بزرگداشت رحلت حضرت امام و در طول سال، گفت: مصوبه قانونی در آموزش و پرورش ناظر بر تبلور اندیشه حضرت امام در کتب درسی وجود دارد که ما سعی می کنیم در انتخاب متون و موضوعات مختلف با آموزش و پرورش همکاری داشته باشیم و هر چند سال یکبار این مطالب تغییر پیدا می کند. ضمن اینکه با مدارس و مجموعه های فرهنگی برای برپایی نمایشگاه و اعزام مبلغان و سخنران با درخواست مراکز مختلف برای انتشار و تببیین اندیشه های حضرت امام همکاری داریم.

انتشار مجموعه 6 جلدی مصور زندگی امام خمینی(ره) در سال 88

وی با اشاره به اینکه تولیدات متناسب با اقشار مختلف دانش آموزی با تیراژ محدود به شکل کتاب، انیمیشن و .... تهیه شده است ، تأکید کرد: البته سه نشریه هفتگی مخصوص کودک، نوجوان و جوان با عنوان نشریات "دوست " داریم ضمن اینکه دو نشریه فصلی "حضور" که بیشتر تبلیغی و فرهنگی است و نشریه "متین" که پژوهشی و تخصصی است توسط پژوهشکده امام خمینی(ره) منتشر می شود.

معاون فرهنگی مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره) با بیان اینکه در سال 87 حدود 20 جلد کتاب داستانی در مورد زندگی و آثار حضرت امام(ره) ویژه مخاطبان نوجوان و جوان منتشر شد، از انتشار جلد اول مجموعه 6 جلدی دوره های مختلف زندگی حضرت امام(ره) خبر داد که به تدریج شش جلد این مجموعه مصور منتشر خواهد شد.

حجت الاسلام حشمتی در مورد میزان همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام(ره) با مراکز دولتی و خصوصی گفت: ماده 108 قانون برنامه چهارم توسعه، دستگاه های مختلف دولتی را ملزم کرده که برای نشر اندیشه امام خمینی فعالیت کنند و آنها را مکلف کرده که 3 درصد از اعتبارات بخش فرهنگ خود را به نشر اندیشه های امام اختصاص دهند. در مؤسسه ستادی به نام "ستاد ماده 108" تشکیل شده که با حضور نمایندگان این دستگاه ها به ویژه مراکز فرهنگی برای عملیاتی کردن این ماده نشستهایی داریم که کار کارشناسی آن برعهده مؤسسه است اما تولید و تکثیر آن بر عهده وزارتخانه ها، نهادهای فرهنگی و حتی نیروهای مسلح است.

حمایت مادی و معنوی از آثار مربوط به حضرت امام(ره)

وی ضمن تأکید بر حمایت مادی و معنوی از پایان نامه های دانشجویی و مؤسساتی که علاقمند فعالیت در حوزه اندیشه امام خمینی(ره) هستند، در خصوص اعزام مبلغ و سخنران در داخل و خارج از کشور گفت: در ستاد بزرگداشت ارتحال حضرت امام(ره) واحد مبلغ ویژه این ایام وجود دارد که حدود 300 مبلغ را جهت تبلیغ اندیشه های امام در سطح کشور اعزام می کند و برای خارج از کشور نیز درخواست اعزام مبلغ وجود دارد که نمونه آن اعزام مبلغ برای حجاج با هماهنگی سازمان حج و بعثه مقام معظم رهبری صورت می گیرد. علاوه بر آن برخی از کشورها که متقاضی محققان هستند از طریق حوزه بین الملل اعزام می شوند و تقاضا برای مبلغ در ایام دهه فجر و ارتحال حضرت امام(ره) بیشتر است.

حوزه پژوهش مؤسسه و پژوهشکده امام خمینی(ره) متولی مستقیم تربیت نیروی متخصص است

وی با اشاره به اینکه طرحهای بلند مدت مؤسسه در پژوهشکده با هدف تربیت محققان اندیشه های حضرت امام دنبال می شود، افزود: ضمن اینکه هم اکنون در پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی حدود 100 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل هستند، در دفتر نمایندگی مؤسسه در قم برای تربیت طلاب علاقمند به آشنایی با اندیشه های حضرت امام(ره) دوره های مختلفی برگزار می شود و علاوه بر آن در حوزه پژوهش محققانی که می خواهند به شکل تخصصی در قالب فعالیت های پژوهشی از آنان استفاده می کنیم که در نهایت همین افراد نیروهای فعال ما خواهند شد.

حجت الاسلام حشمتی تدوین کتب درسی دانشگاهی در مورد اندیشه حضرت امام را کاری سخت و زمان بر خواند و گفت: کتابهای درسی یکی از پروژه های سخت است. شما می دانید که اگر کتابی بخواهد درسی شود و مطابق استاندارد درآید بسیار سخت است. الان به شکل غیر رسمی بسیاری از کتابهای امام به شکل کمک درسی استفاده می شود اما تهیه و تدوین متن های ویژه دانشجویان در مقاطع مختلف در برنامه های مؤسسه وجود دارد هرچند هنوز به ثمر ننشسته اما با همکاری انتشارات "سمت" در این راه قدم برداشته ایم که اندیشه سیاسی و اجتماعی امام به کتاب درسی تبدیل شود.

وی پرداختن به حوزه اندیشه و شخصیت حضرت امام در کتب درسی مقاطع مختلف دانش آموزی را آسانتر توصیف کرد و گفت: آموزش و پرورش سعی کرده به تناسب هر کتاب درسی مطالبی را در مورد شناخت اندیشه امام(ره) داشته باشد.

ساخت مستند نامه امام(ره) به گورباچف

وی تولید آثار سینمایی و نمایشی را جزء اولویت های مؤسسه خواند و گفت: در حوزه های مختلف اعم از پویانمایی(انیمیشن)، فیلمهای کوتاه و داستانی تولیداتی در حال اجرا است. با توجه به اینکه ساخت آثار نمایشی در مورد حضرت امام یک کار ملی است و هزینه فیلمهای بلند فوق العاده سنگین است امیدواریم با همکاری وزارت ارشاد و صدا و سیما تولیدات خوبی را ارائه کنیم.

حجت الاسلام حشمتی، معاونت هنری مؤسسه و مرکز عروج فیلم را متولی تهیه فیلمهای مختلف اعم از سینمایی، مستند، داستانی، نمایشنامه ها و... خواند و گفت: پیشنهادهای مختلف تهیه کنندگان و کارگردانان در دست مطالعه است اما به دلیل اینکه اعتبار فوق العاده ای می خواهد هنوز به تولید نرسیده و عملا در این چند سال "فرزند صبح" را توانستیم مستقلا تولید کنیم که امیدواریم به زودی به نمایش در بیاید.

وی با اشاره به اینکه منابع آرشیوی مؤسسه را در اختیار گروههای حرفه ای قرار می دهیم که مستند روح ا... توسط شبکه المنار و سیره عملی حضرت امام(ره) در صدا و سیما نمونه ای از این همکاری است، از همکاری این مؤسسه با رسانه های خارجی که علاقمند به فعالیت در مورد حضرت امام باشند خبر داد.

معاون فرهنگی مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام از اتمام پیش تولید فیلم مستند نامه امام(ره) به گورباچف خبر داد که به زودی تولید آن آغاز خواهد شد.

حوزه زنان در اندیشه حضرت امام(ره)

وی در خصوص فعالیت مؤسسه در حوزه زنان در اندیشه حضرت امام(ره) نیز گفت: در مورد ایام بزرگداشت سالگرد ارتحال حضرت امام ویژه نامه های مخصوصی تهیه می شود و در سالروز میلاد حضرت زهرا(س) که همزمان با تولد امام است ویژه نامه های بانوان منتشر می شود و سمینارها و همایشهای مختلفی در تبیین اندیشه های امام در حوزه زنان برگزار می شود.

وی در مورد فعالیت های مؤسسه در تبیین حضور اجتماعی زنان و بحث حجاب در اندیشه حضرت امام نیز گفت: ضمن اینکه از آثار امام در دانشگاه ها و مراکز فرهنگی با موضوع زنان به شکل پیام، تیزر، مقاله و...استفاده می شود اما گاهی رفتارهایی می شود که مؤسسه به عنوان پاسدار اندیشه امام مجبوراست واکنش نشان دهد مثلا زمزمه تفکیک دختران و پسران در دانشگاه گاهی مطرح می شود و عدم حضور اجتماعی زنان که امام سخت با این مسائل مخالفت کردند. محیط را باید به گونه ای فراهم کنیم که آن اندیشه ناب اسلام محمدی که از زبان امام به گوش ما رسیده و در آثار ایشان وجود دارد اجرایی شود و گرنه سلیقه افراد مختلف است.

وی با تأکید بر کرامت انسانی در اندیشه حضرت امام(ره) تصریح کرد: کرامت موضوع عامی است و هر کاری که به کرامت انسانها خدشه وارد کند، ناشایست است اعم از اینکه ماده قانونی بگذاریم یا برخورد انتظامی با افراد بکنیم. انسانها ولو اگر گمراه هستند ما به عنوان انسان با آنها برخورد کنیم همان پیام امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر باید سرلوحه ما باشد که فرمودند: با افراد که برخورد می کنی یا در خلقت و یا در دین با تو یکسان هستند که باید در برخورد با آنها رفتاری انسانی داشته باشی.

حجت السلام حشمتی به برگزاری سمینارها و همایشهای مختلف در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در مورد زنان در اندیشه امام خمینی(ره) اشاره کرد که انتشار مجموعه کتب تبیان با عنوان زن در نگاه امام(ره) حاوی تمام سخنان امام در مورد زنان نمونه ای از آن است.

راه اندازی سایت جامع حضرت امام خمینی(ره) به سه زبان در سالروز تولد حضرت زهرا(س)

حجت الاسلام حشمتی در پایان، افتتاح رسمی سایت بین المللی امام خمینی(ره) به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی که قابلیت جستجوی بالایی دارد را تا سالگرد تولد امام(ره) و تقویت ماده 108 جهت همکاری مراکز و نهادهای فرهنگی در ترویج اندیشه های حضرت امام را از اولویت های سال 88 مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره) خواند.