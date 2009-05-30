شهادت افتخار شیعیان اهل بیت(ع) است

حضرت آیت الله العظمی صافی روز شنبه در درس خارج فقه با ابراز تأثر و تأسف از حادثه تروریستی اخیر زاهدان، شهادت تعداد زیادی از عزاداران مظلومه تاریخ حضرت صدیقه شهیده فاطمه زهرا (س) را به محضر مبارک حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه تسلیت گفت.

وی با اشاره به اینکه در روز شهادت حبیبه خدا و رسول خدا، دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت (ع) را در حالی که در نماز جماعت بوده‌اند به شهادت رساند‌ه‌اند، گفت : افرادی که دشمن اسلام و انسانیت هستند، عزاداران بی‌گناه، پیر و جوان و کودک را شهید نمودند که جرم و گناه آنان فقط محبت اهل بیت علیهم السلام بود.

وی شهادت را برای پیروان ائمه معصومین (ع) افتخار دانست و افزود: حضرت علی (ع) در عهد‌نامه خویش به مالک اشتر فرمودند: «ختم الله لی و لک بالشهاده و السعاده»؛ خداوند عاقبت من و تو را به شهادت ختم نماید.

آیت الله صافی با استشهاد به کلامی دیگر از امیر المومنین علیه السلام که شهادت در راه خدا را هزار بار از مرگ در بستر بهتر می‌دانند، افزود: شیعیان به تأسی از ائمه معصومین (ع)، نه تنها از شهادت هراس ندارند بلکه آن را برای خود فوز و افتخار می‌دانند.

وی به مدعیان حقوق بشر خطاب کردند: چه کسی پاسخگوی این جنایات است که روی جنایتکاران تاریخ را سفید نموده‌ است؟ کسانی که در مقابل این حوادث دلخراش سکوت می‌کنند به ویژه مجامع بین المللی که به اصطلاح خود را مدافع حقوق بشر می‌دانند در این جنایت‌ها شریک می‌باشند.

وی خطاب به بازماندگان شهدا،‌ همه شیعیان را شریک غم آنان دانست و گفت : شهیدان شما افتخار اسلام و تشیع و انسانیت هستند که به بالاترین آمال بشریت رسیده‌اند و در جوار قرب الهی قرار گرفته‌اند.

آیت الله صافی با ابراز ناراحتی از اینکه گروه‌هایی از داخل اسلام، تیشه به ریشه اسلام می‌زنند، گفت : تروریست‌ها که به نام اسلام این جنایات را انجام می‌دهند اسلام را در مقابل دنیا بدنام کرده‌اند؛ اینها کشورهای اسلامی را ناامن نموده و مسلمانان را در رعب و وحشت فرو برده‌اند.

وی افزود : چنین کارهایی که مسلمانان را در موضع ضعف قرار می‌دهد و ضعیف می‌کند و از طرفی موجب تقویت کفار در مقابل مسلمانان می‌شود، خیانت به اسلام است.

وی در پایان با محکوم کردن این جنایت ددمنشانه، ترفیع شهدا، صبر و اجر بازماندگان را از خداوند متعال مسئلت نموده و برای شفای مجروحان این حادثه دعا کرد .