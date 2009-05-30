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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۵۸

جلال طالبانی :

به دولت مالکی و دستاوردهای وی اعتماد داریم

به دولت مالکی و دستاوردهای وی اعتماد داریم

رئیس جمهوری عراق در دیدار با نخست وزیر این کشور اعلام کرد که به حاکمیت دولت نوری المالکی و دستاوردهای وی اعتماد دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، بیانیه صادره از دفتر ریاست جمهوری عراق در بیانیه ای اعلام کرد در این دیدار رویدادهای عراق و راه های به جریان انداختن همکاری میان گروه های تاثیرگذار عراقی برای حل و فصل مسائل موجود بحث و بررسی شد.

طالبانی همچنین بر تمایل خود مبنی بر تقویت روابط گروه های تاثیرگذار در عراق به ویژه احزاب الدعوه و اتحاد ملی کردستان و بقیه احزاب تاکید کرد.

رئیس جمهور عراق در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه تمامی مشکلات باید از طریق گفتگو حل و فصل شود بر ضرورت همکاری گسترده برای از بین بردن خطرات فر روی کشور تاکید کرد.

کد مطلب 887960

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