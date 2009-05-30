به دولت مالکی و دستاوردهای وی اعتماد داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، بیانیه صادره از دفتر ریاست جمهوری عراق در بیانیه ای اعلام کرد در این دیدار رویدادهای عراق و راه های به جریان انداختن همکاری میان گروه های تاثیرگذار عراقی برای حل و فصل مسائل موجود بحث و بررسی شد.

طالبانی همچنین بر تمایل خود مبنی بر تقویت روابط گروه های تاثیرگذار در عراق به ویژه احزاب الدعوه و اتحاد ملی کردستان و بقیه احزاب تاکید کرد.

رئیس جمهور عراق در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه تمامی مشکلات باید از طریق گفتگو حل و فصل شود بر ضرورت همکاری گسترده برای از بین بردن خطرات فر روی کشور تاکید کرد.