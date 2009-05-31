غرب درپی فتنه در لبنان است/ سناریوی صهیونیستی اشپیگل شکست خورد

در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان، مجله آلمانی اشپیگل دراقدامی غیرمستند و همسو با منافع رژیم صهیونیستی با درج مقاله ای ساختگی، سناریویی را طرح ریزی کرد که مشخصا با هدف تخریب مقاومت ملی لبنان صورت گرفت تا ازورای آن نقش مقاومت را درعرصه انتخابات کمرنگ و مردم را علیه مقاومت تحریک کند. خبرگزاری مهر دراین خصوص مصاحبه ای را با "غالب ابو زینب" عضو شورای سیاسی حزب الله انجام داده تا زوایای پنهان و آشکار این مسئله بیشتر روشن شود.

مهر : هدف مجله آلمانی اشپیگل ازاتهام زنی به حزب الله لبنان مبنی بر دست داشتن در ترور رفیق حریری چه بود و اصولا طرح این اتهامات به نفع چه کسی است؟

ابو زینب : این سناریو در جریان بیانیه حزب الله و نیز در خلال سخنرانی اخیر سید حسن نصر الله دبیر کل حزب الله روشن شد که یک سناریوی کاملا اسرائیلی است. امروز این سناریو نشان می دهد که مجله اشپیگل تلاش دارد تا آنرا از طریق سازمان جاسوسی اسرائیل ویا دیگرسازمان هایشان توجیه کند ودرواقع این ادامه همان سناریویی است که در یکی ازپایگاههای وابسته به مخالفین دولت سوریه کلید خورد مبنی بر اینکه چهارافسر سوری دستگیر شده قاتلان اصلی رفیق حریری هستند و آنها بی شک در ترورنخست وزیراسبق لبنان شرکت داشتند درحالی که این موضوع کاملا ساختگی است. بنابراین به نظر می رسد مجله مذکور با طرح اتهامات ساختگی دو هدف را دنبال کرد؛ اول تاثیرگذاری وهیاهو و جنجال درباره عملیات دستگیری مزدوران اسرائیلی درخاک لبنان و دوم تلاش برای ایجاد فتنه داخلی درمیان مردم لبنان . اما آنچه که در این رابطه مهم است اینکه ملت لبنان و بسیاری ازنخبگان سیاسی ملت کاملا به این مسائل آگاه هستند ومی دانند که این طرحها وپروژه های غربیها چه خط و مشی را دنبال می کند و مشخصا خط و مشی آنها درلبنان فتنه انگیزی بین گروهها و طوائف مختلف است.

اما تجربه چهارسال گذشته لبنان و نیز اتهامات وارده به چهار افسر سوری دستگیر شده نشان داد که همه این اتهامات غرب به سوریها نه تنها کذب و بی پایه و اساس بوده بلکه اطلاعات و گزارشاتی که غرب مدعی آن است از طرق مختلف بدان دست یافته دروغ است؛ گرچه آنها تلاش می کردند تا این اطلاعات وگزارشات را در نزد افکارعمومی حقیقت محض جلوه دهند تا از طریق آن به فرایند انتخابات پارلمانی لبنان ضربه بزنند اما به این هدف خود نرسیدند. بدین خاطر رهبران لبنانی بویژه رهبران سیاسی مقاومت حزب الله به شدت این مقاله اشپیگل را شدیدا محکوم کردند زیرا این سناریودرشرایطی مطرح شد که لبنان در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی است و آنها درصددند علاوه بر شعله ور کردن آتش فتنه داخلی صحنه انتخابات لبنان را طوری بستر سازی کنند تا گروه 8 مارس رای نیاورد اما ملت لبنان با آگاهی کامل توانست مانع از تکمیل پروژه صهیونیستی که صحنه انتخابات لبنان را هدف قرار داده بود، شود بنابراین این طرح این ادعاها در درجه اول به نفع سرکردگان رژیم اشغالگر قدس است.



چرا این اتهامات از زبان مجله آلمانی اشپیگل صادر شد؟



- آلمان یکی از میانجیگران اصلی در مبادله اسرا میان اسرائیل و حزب الله به شمار می رود و از طرفی لابی صهیونیستی نیز در این مجله فعالیت گسترده ای دارد . طبیعت و ماهیت این اتهامات نشان می دهد که سردمداران رژیم صهیونیستی ازفروپاشی شبکه های جاسوسیشان در لبنان شدیدا عصبانی هستند و احساس می کنند دوباره شکست سختی را خورده اند. از سوی دیگر، اسرائیلیها دریافتند که با جاسوسی کردن علیه مقاومت نه تنها نمی توانند جبهه مقاومت را مهار بلکه قادرنیستند ذره ای قدرتش را در جهان اسلامی وعربی تضعیف کنند؛ زیرا مقاومت برای مردم جهان ثابت کرد تنها راه پایان دادن به تجاوزگری اسرائیل وبازگرداندن حقوق سلب شده ملت فلسطین مبارزه و به چالش کشیدن اشغالگران است. همین روحیه و حس مبارزه طلبی ملت های منطقه برای بازگرداندن حقوق فلسطینی ها ونیز تلاش برای نجات منطقه از اشغالگری قدرتهای زورگو باعث شده است که اسرائیل بدنبال هرنقطه ای درمنطقه باشد تا بتواند با فتنه گری و آشوب طلبی، موقعیت متزلزل خود را در منطقه تثبیت کند و نیز، مقاومت ملی لبنان بسبب پایبندی به اصول و مبادی اسلامی توانست هیمنه اسرائیل را درمنطقه بشکند.به همین خاطر، مجله اشپیگل امروز در صدد ترمیم چهره مخدوش شده اسرائیل درمنطقه است، اما من معتقدم که اسرائیل و حامیان این رژیم بازهم شکست می خورند و نمی توانند شکست خود را با اتهام زنی به دیگران جبران کنند بنابراین من با خوش بینی کامل نسبت به این موضوع اعلام می کنم سناریوی مجله اشپیگل کذب آشکار وبی پایه واساس است.



آیا فرافکنی و شایعه سازی مجله اشپیگل برضد حزب الله در انتخابات پارلمانی لبنان تاثیر گذار است؟



- البته نه، من معتقدم اتهامات جعلی و دروغین نمی تواند آنچنان تاثیر گسترده ای را در انتخابات داشته باشد زیرا ما شاهدیم که ترور حریری اهرم فشار و بازیچه دست غربی ها برای متهم کردن کشورهای مخالف سیاستهای غرب و نیز گروههای مقاومت اسلامی شده است چون غربیها گاهی از این ابزار برای متهم کردن سوریه استفاده کردند تا آن را تسلیم خواسته هایشان کنند وگاهی برای تهمت زنی به حزب الله و گروههای اسلامی استعمال کردند و از طرفی ملت لبنان هوشیار و بیدار است و اتهام زنی به این گروه در فضای انتخاباتی نمی تواند از آگاهی ملت و میزان حمایت آحاد مردم از مقاومت بکاهد بنابراین به فضل آگاهی مردم و به فضل حمایت ملت از مقاومت اسلامی این انتخابات تحت تاثیر القائات بیگانگان قرار نمی گیرد و مطمئنا این سناریو مانند دیگرسناریو های طراحی شده علیه مقاومت شکست می خورد.