افزایش تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه لبنان/ نقض مجدد قطعنامه 1701

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، بر اساس بیانیه ارتش لبنان یک فروند جنگنده رژیم اسرائیل شب گذشته از فراز منطقه علما الشعب وارد حریم هوایی لبنان شد و پس از چند ساعت پرواز در مناطق جنوب و بقاع غربی، نیمه شب گذشته به مناطق اشغالی بازگشت .



این بیانیه افزود : همچنین یک جنگنده دیگر رژیم اسرائیل از فراز دریا با نقض حاکمیت لبنان، بر فراز آسمان بیروت پرواز کرد و در ادامه از منطقه ناقوره در جنوب لبنان خارج شد.



پرواز جنگنده های رژیم صهیونیستی بر فراز شهرها و روستاهای لبنان، قطعنامه 1701 شورای امنیت را آشکارا نقض می کند؛ این قطعنامه در آگوست 2006 به جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان که به پیروزی مقاومت منجر شد، پایان داد.

سازمان ملل متحد بارها از رژیم صهیونیستی خواسته است به این اقدامات غیرقانونی خود پایان دهد، اما این رژیم با بی اعتنایی به این درخواستها همچنان به نقض حاکمیت لبنان ادامه می دهد.

رئیس جمهوری لبنان با اشاره به نقض مکرر قطعنامه 1701 توسط رژیم صهیونیستی و تجاوزات مستمر این رژیم به حریم هوایی و دریایی لبنان به ویژه جاسوسی در این کشور در پی کشف چندین شبکه جاسوسی وابسته به این رژیم در لبنان تاکید کرد رژیم اسرائیل بزرگترین خطر و تهدید برای لبنان است.

مقامهای رژیم صهیونیستی در آستانه انتخابات لبنان با اطلاع از احتمال پیروزی حزب الله و متحدانش موسوم به جریان هشتم مارس، به مردم لبنان درباره رای دادن به ائتلاف حزب الله هشدار داده اند و صهیونیستها با تداوم نقض حاکمیت لبنان تلاش می کنند فضایی از وحشت و رعب در میان لبنانی ها به وجود آورند و آنها را از انتخاب گزینه مقاومت برحذر دارند.