سرپرست جدید باشگاه ذوب آهن منصوب شد / گمانه زنی اعضای هیئت مدیره

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برکناری اعضای هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن اصفهان، از سوی حکم الله بابایی مدیرعامل کارخانه ذوب آهن اصفهان اصغر دلیری به عنوان سرپرست جدید این باشگاه جایگزین سعید آذری شد.

ضمن اینکه علیرضا شوقی به عنوان مشاور مدیرعامل کارخانه ذوب آهن منصوب شد.

بر اساس آخرین گمانه زنی ها علاوه بر حکم الله بابایی از دلیلی، زین الدینی، عبدالله صالحی فروز و علیرضا شوقی به عنوان اعضای احتمالی هیئت مدیره جدید این باشگاه اصفهانی نام برده می شود.

همچنین از بهرام عاطف به عنوان یکی از گزینه های سرمربیگری تیم فوتبال ذوب آهن نام برده می شود.