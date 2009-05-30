به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، فرماندهی ارتش لبنان تاکید کرد نیروهای ارتش وارد جنگ بر ضد مزدوران رژیم صهیونیستی شده اند.

فرماندهی ارتش لبنان در بیانیه خود اعلام کرد که تکیه دشمن اسرائیلی بر مزدوران خود برای نفوذ به صحنه لبنان و ایجاد دو دستگی و فتنه افکنی میان لبنانی ها با هدف تبدیل شکست خود به پیروزی است.

در این بیانیه، فضای بی ثباتی سیاسی که در برهه ای از زمان در لبنان به وجود آمد، عاملی برای سوء استفاده رژیم صهیونیستی از این فضا برای به کارگیری مزدوران به منظور برای نفوذ به داخل کشور قلمداد شده است .



در این بیانیه درباره شبکه های جاسوسی رژیم صهیونیستی که هر از چند گاهی کشف و متلاشی می شوند، آمده است پیروزی را انسانهای بزرگ و نه ضعیف می سازند و قدرت نظامی اسرائیل که در تحقق هرگونه هدفی در مقابله با کشور کوچکی چون لبنان شکست خورد، هرگز نخواهد توانست شکست خود را با شیوه های پست جبران کند.

فرماندهی ارتش تاکید کرد نهادها و نیروهای نظامی ما وارد جنگ بر ضد مزدوران و تروریسمی که تمام جامعه لبنانی را هدف قرار داده اند، شده اند.

در این بیانیه خطاب به شهروندان لبنانی آمده است : شما با هوشیاری و آگاهی خود می توانید مانع نفوذ و رخنه دشمن به جامعه خود شوید، دشمن به این دلیل برای نفوذ به جامعه ما تلاش می کند، زیرا حساس می کند ما خطری برای آن هستیم و این نفوذ در صورتی که کشف و مهار نشود، به خطری برای کشورمان تبدیل خواهد شد.

فرماندهی ارتش لبنان ابراز اطمینان کرد نهادها و نیروهای نظامی با تکیه بر اصول نظامی و ملی خود به وظیفه خود برای مبارزه با مزدوران و شبکه های جاسوسی ادامه خواهند داد.