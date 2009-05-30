اقدام تروریستی در زاهدان جوهره اصلی انقلاب را هدف قرار داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن خمینی که در مراسم تجدید میثاق وزیر، معاونان و کارکنان وزارت راه و ترابری در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی سخن می گفت، با اشاره به جمله معروف مرحوم کاشف الغطاء اظهار داشت : اسلام بر اساس "کلمه توحید" و "توحید کلمه" بنا نهاده شده است. یعنی اینکه در جامعه اسلامی همه باید یک چیز بگویند و زیر یک پرچم جمع شوند.

وی به پیروزی های مکرر مسلمانان در دوران صدر اسلام اشاره کرد و گفت: علت پیروزی پیامبر اکرم(ص) دو عنصر کلمه توحید و توحید کلمه است، که باید توجه ویژه ای به آن مبذول شود. هرگاه جامعه ما به این دو عنصر عنایت داشته است، پیروزی حاصل شده است.

یادگار امام خاطر نشان کرد : متاسفانه تاریخ سرزمین ما از حوادث تفرقه آمیز پر است. همیشه جنگ‌هایی برای بوجود آوردن تفرقه در جریان بوده است. هر وقت این تشتت ها در گرفته مملکت ضعیف شده و هر وقت فروکش کرده جامعه پیشرفت کرده است.

وی عامل پیروزی انقلاب اسلامی را وحدت خواند و گفت: اگر همراهی و همدلی مردم نبود انقلاب پیروز نمی شد. انقلاب اسلامی ، انقلاب مردم تهران نبود بلکه انقلاب مردم تبریز، قم، کرمان، اصفهان و همه نقاط ایران بود.

سیدحسن خمینی ادامه داد: اگر یک شعار موج افکن راه می افتاد همه این شعار را تکرار می کردند و پژواک آن در همه شهرها شنیده می شد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی، انقلاب همه اقشار بود، اظهار داشت: در این انقلاب همچون انقلاب های کمونیستی تنها کارگران حضور نداشتند این انقلاب همه مسلمانان را با همه اقشار در بر می گرفت. آنها با یک دلبستگی دینی وارد مبارزه شدند.

سید حسن خمینی در ادامه ضمن محکوم کردن فاجعه انفجار زاهدان به تشریح دلایل آن پرداخت و خاطرنشان ساخت : آنچه در انفجار مسجد شیعیان در زاهدان اتفاق افتاد و پیش از این هم بارها تکرار شده بود، حرکتی است که جوهره اصلی نظام و انقلاب را هدف قرار داده است که همانا ایجاد تفرقه در میان مردم می‌باشد.

وی افزود: بعد از انقلاب بسیاری تلاش کردندکه بین قومیتها و اقوام تفرقه ایجاد کنند و در ایران یک نظام مذهبی و فرقه گرایانه پدیدآورند، اما نتوانستند چون با رفتار هوشمندانه مردم و مسئولان مواجه شدند.

یادگار حضرت امام تاکید کرد: امروزه همان دستهای تفرقه افکن در تلاشند تا نظام مذهبی پدیدآورند غافل از اینکه هم مردم و هم مسئولان هوشیارند و البته این هوشیاری باید مدام تذکر داده شود.

سیدحسن خمینی در ادامه به بیانات مقام معظم رهبری در کردستان اشاره کرد و گفت سخنان مقام معظم رهبری در کردستان نشان داد که ایشان هر گام تفرقه افکنانه را یک گام به سمت اهداف دشمنان انقلاب اسلامی می دانند. بنابراین فرمودند که هر کسی سخنی بگوید که باعث تفرقه قومی یا مذهبی بشود در راستای اهداف دشمنان انقلاب و نظام حرکت کرده است.

وی در ادامه با بیان اینکه پیروزی انقلاب میسر نبود جز با وحدت مذهبی و قومی همه مردم ایران، اظهار داشت : وحدت عامل پدید آورنده انقلا ب و شرط بقای آن است اگر روزی وحدت مردم بشکند باید برای هویت دینی و ملی کشورمان احساس خطر کنیم.

یادگار امام امید به آینده را دلیل دیگر پیروزی انقلاب اسلامی خواند و گفت : مردم در سیمای انقلاب، رفع مشکلات و مصائب خود را دیدند و با آن همراه شدند.

وی به کارکنان وزارت راه و ترابری توصیه کرد: هر کدام از شما در هر جایی که خدمت می کنید باید برای رفع مشکلات مردم یک گام به جلو بردارید. باید بدانید هرچقدر پیشرفت کنید باز هم جایی برای پیشرفت هست.

در این مراسم که که با نثار گل و تجدید میثاق وزیر ، معاونان و کارکنان وزارت راه و ترابری با آرمان های امام همراه بود، حجت الاسلام هاشمی‌نژاد و دکتر بهبهانی وزیر راه و ترابری در سخنانی کوتاه به بیان گزارشی از فعالیت های این وزارتخانه پرداختند.