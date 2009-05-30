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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۴۰

پنج شنبه در مصر ؛

اوباما سیاست جدید آمریکا در قبال جهان اسلام را اعلام می کند

اوباما سیاست جدید آمریکا در قبال جهان اسلام را اعلام می کند

رئیس جمهوری آمریکا، روز پنج شنبه درباره سیاست جدید دولت خود در قبال جهان اسلام در دانشگاه الازهر مصر سخنرانی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"رابرت گیبس" اعلام کرد: باراک اوباما در سخنرانی خود خطاب به جهان اسلام در مصر، جدیت شخصی خود در کاهش اختلافات با جهان اسلام را نشان خواهد داد.

گیبس، سخنرانی اوباما درباره روابط و احترام متقابل را از رئوس گفتگوهای آمریکا درباره جهان اسلام عنوان کرد.

سخنگوی کاخ سفید، افراطی گری و همچنین سیاست جدید ایالات متحده در خصوص مناقشه خاورمیانه را از جمله موضوعات دیگری دانست که اوباما درباره آن در الازهر سخنرانی خواهد کرد.

اوباما چهارم ژوئن (14 خرداد) در مصر سخنرانی خواهد کرد و این سخنرانی درباره روابط آمریکا و جهان اسلام خواهد بود. سفر اوباما به مصر نخستین سفر وی به یک کشور عربی و اسلامی پس از انتخاب به سمت رئیس جمهوری خواهد بود. دیگر مقامات آمریکایی از جمله وزیر دفاع و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور خاورمیانه و وزیر خارجه اخیرا سفرهایی به کشورهای مختلف عربی از جمله مصر و عربستان انجام دادند.

کد مطلب 888031

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