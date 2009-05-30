سیاستهای تفرقه افکنی استکبار در ایران به بن بست رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی عصر چهارشنبه در حاشیه همایش ملی امام، امت و خبرگان در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور نیروهای نظامی دیگر دولتهای غربی در کشورهای همسایه، افزود: امروزه استکبار نفوذ اندیشه های انقلاب ایران اصلی ترین خطر برای اهداف خود می شناسد و سعی دارد با استفاده از توطئه های گوناگون و بکارگیری افراد فریب خورده و جاهلی همچون جریان تند و بی خرد وهابیت سعی در ایجاد اختشاش در مهین اسلامی ما را دارد.

وی با بیان اینکه امروزه حمایت های پنهان و آشکار نظام سلطه در شکل گیری حوادثی چون حوادث غیر انسانی بمب گذاری در مسجد زاهدان بر همگان آشکار است، تاکید کرد: جریان استکباری آمریکایی انگلیسی بداند که ملت ایران با اینگونه اقدامات وحشیانه و تهدیدات از مواضع خود عقب نشینی نمی کند.

حجت الاسلام رئیسی اضافه کرد: مردم ایران با تدبیر و تعقل اجازه نخواهند داد این اقدامات دشمنان هیچ خللی در وحدت موجود بین براداران اهل تشیع و تسنن ایجاد نماید و با برگزاری هر چه باشکوه تر انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری شکست سیاست های استکبار در کشور ایران را به اثبات خواهند رساند.

نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس خبرگان در ادامه از نیروهای امنیتی و نظامی کشور نیز خواست با لحاظ تدابیر لازم عرصه کشور را برای اخلال گران هرچه بیشتر تنگ نمایند.

حجت الاسلام رئیسی با اشاره به نقش تعیین کننده رسانه ها در برگزاری هرچه پر شورتر انتخابات، بیان داشت: رسانه های کشور می توانند با بیان شاخصه های انتخاب اصلح نقش موثری را در این انتخابات ایفا نموده و به عنوان پل ارتباطی بین مسئولین، اندیشندان و آحاد جامعه نقش موثری را در ایفا کنند.

معاون اول قوه قضائیه در پایان انتخابات را جشن سیاسی و نماد حضور حداکثری مردم در حکومت اسلامی ایران دانست و یادآور شد: این امر موجب محقق شدن روحیه امید در دوستداران انقلاب و موجب یاس و ناامیدی برای دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.