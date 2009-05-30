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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۹:۰۱

جامعه مدرسین قم:‏

ملت ایران در هر شرایطی وحدت خود را حفظ کنند

ملت ایران در هر شرایطی وحدت خود را حفظ کنند

قم - خبرگزاری مهر: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور اطلاعیه‌ای ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی مسجد علی‌بن ابیطالب(ع) ‏شهر زاهدان، خواستار حفظ وحدت ‏ملت ایران شد. ‏

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در اطلاعیه جامعه مدرسین آمده است:‏‎ ‎حادثه‌ خونبار مسجد علی ابن ابیطالب(ع) در شهر زاهدان که به ‏شهادت و زخمی شدن تعدادی از هموطنان منجر شد عواطف عموم مسلمانان و اندیشمندان اسلامی ‏در سراسر جهان خاصه ملت شریف ‏ایران را جریحه‌دار کرد. تاسف بار‌تر اینکه این حادثه در روز شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه‌ زهرا (س) در جمع ‏نمازگزاران انجام ‏گرفت. بی‌تردید هدف دشمن از چنین اقداماتی ایجاد اختلاف و کینه در قلوب برادران مسلمان و تضعیف روحیه‌ مردم در آستانه‌ انتخابات ‏‏پرشور ریاست جمهوری است. ‏

در بخش دیگری این اطلاعیه آمده است: بر همه‌ آگاهان و دلسوزان عالم اسلام روشن است که همه‌ فرق اسلامی مقام ملکوتی دختر پیامبر ‏گرامی اسلام فاطمه زهرا(س) ‏را ستوده و قلوب آنان مالامال از محبت به آن بانوی بزرگوار و فرزندان گرامی‌اش می‌باشد. همچنین روشن ‏است که همه‌ فرق اسلامی مسجد را خانه‌ پروردگار می‌دانند ‏و احترام آن را واجب می‌شمارند. از این رو حوادثی این‌چنینی، بی‌تردید با طراحی ‏دشمنان قسم خورده‌ اسلام صورت می‌گیرد و همان گونه که در پیام مقام معظم ‏رهبری آمده است؛ "دست طراحان سیاسی برخی قدرت‌های ‏مداخله‌گر و دستگاه‌های جاسوسی آنان نیز به خون بی‌گناهان این حادثه‌ خونین آلوده است."‏

در بخش پایانی این اطلاعیه آمده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با عرض تسلیت به محضر حضرت ولی عصر "ارواحنا له فداه"، مقام ‏معظم ‏رهبری "مدظله‌العالی"، مراجع عظام تقلید "دامت برکاتهم"، مردم خونگرم استان سیستان و بلوچستان و خانواده‌های داغدار، علو ‏درجات را برای شهداء و شفای ‏عاجل را برای مجروحان این حادثه از خداوند متعال خواستار است و عموم ملت ایران را به وحدت و ‏یکپارچگی،‌ عالمان و اندیشمندان شیعه و سنی را به آگاه ‏سازی همگان از نقشه‌های شوم دشمن و مسئولان محترم قوه قضائیه را به مجازات ‏عاملان این حادثه دعوت می‌نماید‎.‎

کد مطلب 888102

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