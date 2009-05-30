ملت ایران در هر شرایطی وحدت خود را حفظ کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در اطلاعیه جامعه مدرسین آمده است: حادثه خونبار مسجد علی ابن ابیطالب(ع) در شهر زاهدان که به شهادت و زخمی شدن تعدادی از هموطنان منجر شد عواطف عموم مسلمانان و اندیشمندان اسلامی در سراسر جهان خاصه ملت شریف ایران را جریحهدار کرد. تاسف بارتر اینکه این حادثه در روز شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا (س) در جمع نمازگزاران انجام گرفت. بیتردید هدف دشمن از چنین اقداماتی ایجاد اختلاف و کینه در قلوب برادران مسلمان و تضعیف روحیه مردم در آستانه انتخابات پرشور ریاست جمهوری است.
در بخش دیگری این اطلاعیه آمده است: بر همه آگاهان و دلسوزان عالم اسلام روشن است که همه فرق اسلامی مقام ملکوتی دختر پیامبر گرامی اسلام فاطمه زهرا(س) را ستوده و قلوب آنان مالامال از محبت به آن بانوی بزرگوار و فرزندان گرامیاش میباشد. همچنین روشن است که همه فرق اسلامی مسجد را خانه پروردگار میدانند و احترام آن را واجب میشمارند. از این رو حوادثی اینچنینی، بیتردید با طراحی دشمنان قسم خورده اسلام صورت میگیرد و همان گونه که در پیام مقام معظم رهبری آمده است؛ "دست طراحان سیاسی برخی قدرتهای مداخلهگر و دستگاههای جاسوسی آنان نیز به خون بیگناهان این حادثه خونین آلوده است."
در بخش پایانی این اطلاعیه آمده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با عرض تسلیت به محضر حضرت ولی عصر "ارواحنا له فداه"، مقام معظم رهبری "مدظلهالعالی"، مراجع عظام تقلید "دامت برکاتهم"، مردم خونگرم استان سیستان و بلوچستان و خانوادههای داغدار، علو درجات را برای شهداء و شفای عاجل را برای مجروحان این حادثه از خداوند متعال خواستار است و عموم ملت ایران را به وحدت و یکپارچگی، عالمان و اندیشمندان شیعه و سنی را به آگاه سازی همگان از نقشههای شوم دشمن و مسئولان محترم قوه قضائیه را به مجازات عاملان این حادثه دعوت مینماید.
قم - خبرگزاری مهر: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور اطلاعیهای ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی مسجد علیبن ابیطالب(ع) شهر زاهدان، خواستار حفظ وحدت ملت ایران شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در اطلاعیه جامعه مدرسین آمده است: حادثه خونبار مسجد علی ابن ابیطالب(ع) در شهر زاهدان که به شهادت و زخمی شدن تعدادی از هموطنان منجر شد عواطف عموم مسلمانان و اندیشمندان اسلامی در سراسر جهان خاصه ملت شریف ایران را جریحهدار کرد. تاسف بارتر اینکه این حادثه در روز شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا (س) در جمع نمازگزاران انجام گرفت. بیتردید هدف دشمن از چنین اقداماتی ایجاد اختلاف و کینه در قلوب برادران مسلمان و تضعیف روحیه مردم در آستانه انتخابات پرشور ریاست جمهوری است.
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