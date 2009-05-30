سنیوره اقدام تروریستها در زاهدان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، فواد سنیوره در پیام تسلیتی به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران شهادت جمعی از هموطنانمان در انفجار تروریستی در شهر زاهدان را محکوم و با ملت و دولت ایران و خانواده های این قربانیان ابراز همدردی کرد.



سنیوره تمام اقدامات تروریستی را که با هر بهانه و توجیهی بیگناهان را هدف قرار می دهد محکوم و تاکید کرد: چنین اقداماتی با اصول انسانی و قوانین بین المللی تعارض دارد.



در پیام تسلیت سنیوره آمده است : ما در لبنان کاملا به خطرات، دردها و وحشیانه بودن چنین اقدامات تروریستی که بارها و در مناطق مختلفی وطن ما را هدف قرار داده است آگاه هستیم.



در حمله وحشیانه تروریستهای تکفیری به مسجد امیرالمومنین(ع) زاهدان که غروب پنجشنبه هفتم خرداد رخ داد 25 نمازگزار شهید و 140 نفر زخمی شدند.

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