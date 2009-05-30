کروبی مجاهد اصلاحات و رضایی سردار رشید کشور است / رای من موسوی است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز ، سید محمد خاتمی بعدازظهر شنبه در جمع هزاران نفر از حامیان میرحسین موسوی در اهواز گفت: آقای کروبی مجاهدتهای فراوانی برای کشور چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب از خود نشان داد و در دوران اصلاحات تلاشهای فراوانی برای به ثمر رسیدن آن کرد به همین دلیل وی مورد احترام و عنایت خاص من است.

وی افزود: محسن رضایی این سردار رشید کشور که در 8 سال دفاع مقدس مظهر قدرت و تدبیر ملت ایران بود قابل احترام است ولی برای رئیس جمهور شدن تنها یکنفر را باید انتخاب کرد و رای من به میرحسین موسوی است.

رئیس جمهور سابق کشورمان اظهار داشت: جمهوری اسلامی یعنی نظامی متعلق به تک تک مردم این سرزمین و این نظام اختصاص به یک قوم و طایفه ندارد و همه مردان و زنان این کشور در آن سهیم هستند.

خاتمی اظهار داشت: در آستانه انتخابات هستیم و باز هم یکروز سرنوشت ساز برای ملت ایران رقم خواهد خورد. روزی که در آن حق حاکمیت مردم به رسمیت شناخته می شود به همین دلیل شما مردم باید حاکمی را انتخاب کنید که به حقوق شما احترام بگذارد.

وی ادامه داد: در این انتخابات باید به کسی رای بدهیم که علاوه بر اصلاحات بتواند سرمایه های عظیم مادی و معنوی کشور را در راه خدمت به مردم، پیشرفت کشور و عدالت قرار دهد. باید مسئولی را انتخاب کنیم که همانگونه که به عدالت اقتصادی توجه می کند عدالت سیاسی و آزادی اندیشه را نیز پیگیری کند. باید مسئولی را انتخاب کنیم که دانشجویان را ستاره دار نکند .



سید محمد خاتمی تصریح کرد: باید رئیس جمهوری را برگزینیم که برای کم کردن فاصله ها بین مردم تلاش کند و با ندانم کاریها کشور را به خطر نیندازد و عزت و عظمت ایران را در سراسر جهان بالا ببرد.

وی با اشاره به اینکه در انتخابات رای و نظر مردم تعیین کننده است اظهار داشت: می دانم موانعی در مقابل رای شما وجود دارد، می دانم عده ای می خواهند رای اکثریت ملت قالب نباشد اما مردم باید همت کنند و مثل دوم خرداد معجزه حضور بیافرینند.

خاتمی از همه مردم ایران دعوت کرد تا با حضور در پای صندوقهای رای در روز 22 خرداد حماسه ای دیگر بیافریند و کسی که شایسته ریاست جمهوری ایران است برگزینند.

رئیس جمهور سابق کشورمان گفت: به عنوان یک انسان کوچک در اقیانوس موج خیز ایمان و ارادت شما و کسی که بزرگترین افتخار او این بود که مورد اعتماد ملت ایران بوده می گویم من به میرحسین موسوی رای می دهم. در عین حال به همه کسانی که در عرصه انتخابات حضور دارند احترام می گذارم.

وی افزود: میرحسین موسوی مدیری است که در سخت ترین دوران کشور توانست تدبیر خود را نشان دهد و در حالی که به شدت درگیر جنگ بودیم توانست به بهترین شکل ممکن ایران اسلامی را اداره کند.

سید محمد خاتمی تاکید کرد: میرحسین موسوی کسی است که از حقوق همه ملت ایران دفاع خواهد کرد و حق شهروندی و حرمت آزادی را پاس خواهد داشت.

وی با بیان اینکه ملت ایران عدالت صدقه ای نمی خواهند اظهار داشت: دولتی که درآمدهای فراوان نفتی را صرف واردات کند و آن وقت صنایع مهمی مثل نیشکر، پتروشیمی، کشاورزی ما دچار بحران شود مورد اعتماد ملت نیست. ما نیازمند فعال کردن تمام عرصه ها و جذب سرمایه ها هستیم.

رئیس جمهور پیشین کشورمان گفت: چقدر سخت است دولتی با مشقت فراوان کشور را به خودکفایی گندم برساند و دولتی دیگر در عرض 3 سال 8 میلیون تن گندم وارد کشور کند. مردم نیاز دارند در کشور سرمایه گذاری و اشتغال پایدار به وجود آید و محتاج صدقه نیستند.

سید محمد خاتمی عنوان کرد: ملت در روز 22 خرداد با حضور یکپارچه پای صندوقهای رای دوم خرداد دیگری خلق و میر حسین موسوی را سکاندار دولت خواهند کرد.