جشنواره دستهای کوچک دعا در جمهوری آذربایجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال استقبال کودکان جمهوری آذربایجان از برگزاری جشنواره دستهای کوچک دعا در ایران، حوزه هنری آذربایجان شرقی با هدف انتخاب آثار برتر از این کشور، دور مقدماتی این جشنواره را عصر شنبه در باکو برگزار کرد.

حسن نجفی دبیر جشنواره بین المللی دستهای کوچک دعا در این مراسم که در محل رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در باکو برگزار شد گفت: تعداد سه هزار و 250 دعا از کودکان سراسر جمهوری آذربایجان به رایزنی فرهنگی ایران ارسال شده است.

وی افزود: پس از بررسی هیئت داوران، تعداد 300 اثر انتخاب شده و به مرحله نهایی راه یافتند.

دبیر جشنواره بین المللی دست های کوچک دعا اظهار داشت: در این مرحله نیز 150 دعا پس از انتخاب نهائی توسط داوران، مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند.

نجفی یادآور شد: 150 دعای برگزیده از جمهوری آذربایجان به جشنواره بین المللی دست های کوچک دعا در تبریز راه پیدا کرده اند.

دبیر جشنواره بین المللی دست های کوچک دعا با بیان اینکه محتوای کلی دعاهای کودکان در جمهوری آذربایجان نیز کم و بیش به دعاهای دیگر کودکان جهان شباهت دارد گفت: بیشتر دعاهای کودکان با رویکرد اجتماعی بوده و اغلب به مسائلی چون: پرهیز از جنگ، برقراری صلح، حل بحران قره باغ و یا مشکلات کشورهای اسلامی چون: فلسطین، عراق و افغانستان پرداخته است.

در ادامه این مراسم نیز علی نوری، رایزن فرهنگی ایران در جمهوری آذربایجان از ابتکار برگزاری جشنواره دستهای کوچک دعا تقدیر کرد و گفت: برگزاری جشنواره های فرهنگی مشترک بین ایران و آذربایجان به طور حتم در نزدیکی دو ملت موثر و مفید خواهد بود.

وی افزود: جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران دارای اشتراکات فرهنگی و تاریخی بسیار عمیقی بوده و افزایش سطح مناسبات فرهنگی موجب نزدیکی هرچه بیشتر دو ملت خواهد شد.

نوری با بیان اینکه دعاهای بسیار زیبا و پرمعنایی به رایزنی فرهنگی ایران ارسال شده است، اظهار داشت: تشویق کودکان به دعا و نیایش در پالایش روحی و معنوی آنان مفید بوده و باورهای دینی آنها را از همان دوران تقویت خواهد کرد.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در باکو با اشاره به فرمایش خداوند که می گوید: مرا بخوانید تا استجابت کنم شما را اظهار امیدواری کرد، پروردگار متعال حاجات شرعی کودکان را اجابت نماید.

علیرضا بهبودی، کاردار فرهنگی ایران در باکو نیز در این مراسم از استقبال گسترده مدارس و مراکز آموزشی جمهوری آذرابیجان از این جشنواره خبر داد و گفت: معلمان مدارس آذربایجان ضمن همکاری بی نظیر در جمع آوری و ارسال دعاهای بچه ها، بر نقش تربیتی و تقویت فعالیت های دینی کودکان تاکید کردند.

وی از جشنواره دست های کوچک دعا با عنوان "سفیر عاطفه" نام برد و افزود: برگزاری این جشنواره نشان داد با توجه به روح پاک و فطرت روحانی بچه ها، تمام کودکان جهان از یک زبان دعای مشترک بهره مند هستند.

در ادامه این مراسم نیز خالده قلی اوا، از اعضای هیئت داوران جشنواره بین المللی دست های کوچک دعا گفت: این جشنواره نخستین جشنواره معنوی - فرهنگی برگزار شده در جمهوری آذرابیجان است که در همان ابتدا آثار مثبت خود را به جای گذاشته است.

وی افزود: دعاهای کودکان صمیمی است و همین صمیمیت آثار ارسال شده انسان را تکان می دهد.

قلی اوا ضمن توصیه به والدین مبنی بر عدم دخالت در نوشتن و بیان دعا از سوی کودکان یادآور شد: دعا بزرگ و کوچک ندارد بلکه مهم این است که کودکان با خلوص نیت آرزوها و مشکلات جهان کودکانه خود را با خداوند در میان گذارند.

این نویسنده اهل جمهوری آذربایجان ضمن قدردانی از ابتکار حسن نجفی، رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی در برپائی این جشنواره اظهار امیدواری کرد، برپائی مراسم مشترک مابین ایران و آذربایجان به تعمیق روابط و نزدیکی هرچه بیشتر دو ملت منجر شود.

در پایان این مراسم، جوایزی چون: سفر به مشهد مقدس، عروسک، دوچرخه و ... به برندگان این جشنواره اعطا شد.