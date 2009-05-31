  1. سیاست
  2. سایر
۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۴۹

احمدی نژاد در ساوجبلاغ:

اسامی مفسدان اقتصادی را در گفتگوهای تلویزیونی افشا می کنم

اسامی مفسدان اقتصادی را در گفتگوهای تلویزیونی افشا می کنم

رئیس جمهور در جمع مردم ساوجبلاغ گفت: ان شاء الله به فضل الهی در گفتگوهایی که در تلویزیون صورت می گیرد، هر جا مصلحت باشد اسامی مفسدان اقتصادی را خواهم برد تا مردم بدانند اینها چه کردند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ساوجبلاغ، دکتر محمود احمدی نژاد که صبح یکشنبه در ادامه دور دوم سفرهای استانی وارد این شهرستان شد، در جمع مردم با بیان این مطلب اظهار داشت: موارد متعددی وجود دارند که برخی افراد با گرفتن وامهای کلان و پس ندادن آنها "کرکری" می خوانند.

وی افزود: هنگامی که بانک به سراغ دانه درشتها می رود ، از این سو و آن سو و آدمهایی که در ابتدای انقلاب دست خالی بودند و امروز به میلیاردر و فوق میلیاردر تبدیل شده اند، با نفوذی که دارند تهدید می کنند .

احمدی نژاد همچنین گفت: خداوند شاهد است که در این چهار سال سکوت مطلق را برای پیشبرد کارهای کشور برگزیده ام اما اکنون می بینیم که اگر این مسائل را بیان نکنم برخی اوضاع را معکوس جلوه می دهند، به همین دلیل پرونده بعضی را باز خواهم کرد تا ملت مطلع شوند.

کد مطلب 888552

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها