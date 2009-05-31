اسلام آباد به هیچ گروهی اجازه اقدام علیه ایران را نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نگاران پاکستانی ظهر یکشنبه ضمن بازدید از بخشهای مختلف خبرگزاری مهر در پاسخ به پرسشی در خصوص ارزیابی خود از سطح مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران-پاکستان پس از امضای قرارداد گازی میان تهران و اسلام آباد گفتتند : ایران و پاکستان به دلیل داشتن مشترکات تاریخی و دینی، مناسبات گسترده ای با یکدیگر دارند و امضای قرارداد گازی و انتقال گاز ایران به پاکستان موجب خشنودی تمام ملت پاکستان شده است.

"طارق محمد چودری" یکی از روزنامه نگاران پاکستانی که از مهر بازدید می کرد در این باره گفت : ایران از ظرفیتهای اقتصادی چشمگیری برخوردار است و احداث خط لوله صلح بدون شک موجب شکوفای اقتصادی هر دو کشور می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بحث احداث خط لوله صلح از سالها قبل مطرح بوده نهایی شدن آن را موجب اطمینان مردم کشورش از تامین انرژی مورد نیاز خود دانست.

پرسش بعدی مطرح شده از خبرنگاران پاکستانی، حملات موشکی آمریکا به مناطق مرزی پاکستان به بهانه مبارزه با طالبان بود که، روزنامه نگاران پاکستانی به شدت نسبت به این اقدام آمریکا واکنش نشان داده و اعلام کردند : تمامی مردم پاکستان نسبت به این گونه اقدامات آمریکا معترض هستند.

طارق محمد چودری در پاسخ به پرسشی با این مضمون که " رسانه های غربی اعلام می کنند که حملات آمریکا با اطلاع دولت پاکستان انجام می شود" گفت : این یک ادعای بی اساس است. دولت و ملت پاکستان همگی با این حملات مخالف هستند و دولت ما بارها اعتراض خود را نسبت به این گونه اقدامات به اطلاع واشنگتن رسانده است.

خبرنگار مهر در مرحله بعد به از اوضاع امنیتی پاکستان با توجه به حملات گسترده ارتش این کشور به طالبان در دره سوات اشاره کرد که چودری در پاسخ گفت : حملات ارتش به طالبان با موفقیت همراه بوده و مطمئنا این حملات تا برقراری کامل امنیت در کشور ادامه خواهد داشت.

پرسش بعدی مطرح شده از سوی مهر از خبرنگاران پاکستانی، فعالیت گروه های تروریستی در پاکستان و اقدامات ضد ایرانی برخی از آنان بود که چودری در پاسخ گفت : دولت پاکستان علاوه بر امنیت خود به امنیت کشورهای همسایه خود نیز علاقه مند است و مطمئنا به هیچ گروهی اجازه نمی دهد تا از خاک پاکستان علیه کشورهای دیگر به ویژه ایران استفاده کنند.