مصرف دخانیات در اماکن مربوط به شهرداری ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر محمدباقر قالیباف، در پیامی به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات آورده است: « دهم خرداد ماه مصادف با سی و یکم ماه می؛ روز جهانی بدون دخانیات نامگذاری شده است. روز جهانی بدون دخانیات در سال جاری با شعار «تهدیدات سلامتی ناشی از مصرف دخانیات» در حالی مطرح می شود که مصرف دخانیات سالیانه باعث مرگ بیش از 5 میلیون نفر در دنیا می‌شود.

وی در ادامه پیام خود آورده است: « این موضوع نشان می‌دهد یک جریان مخوف و مافیایی با صرف هزینه‌های کلان به دنبال توسعه مصرف دخانیات است. روز جهانی عاری از دخانیات یک همت جهانی برای مبارزه با این پدیده شوم و برخورد با کمپانی‌های مافیایی و حفظ سلامت جامعه، بخصوص نسل جوان است.»

شهردار تهران با اشاره به ضرر و زیان‌های جسمی، روحی، معنوی، فرهنگی و مالی ناشی از مصرف دخانیات در ادامه پیام خود آورده است: « طبق آمار سازمان جهانی بهداشت مصرف دخانیات عامل 90 درصد سرطان‌های ریوی و یکی از عوامل اصلی مرگ و میرهای ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی در دنیا شناخته شده است.»

قالیباف در ادامه با بیان این که متاسفانه در کشور ما میزان مصرف مداوم انواع محصولات دخانی توسط نوجوانان 15-13 ساله از حدود 15 درصد به 36 درصد افزایش یافته، آورده است: « این امر نشان می‌دهد که متولیان امر باید با عزمی ملی و با روش‌های علمی و بوسیله اعمال سیاست‌های مناسب برای مبارزه با این آفت شوم، اقدام کنند. علاوه بر توجه به اهمیت بحث پیشگیری و آگاه سازی جامعه در مبارزه با مصرف دخانیات، وضع مالیات‌های سنگین برای تولید و خرید و فروش مواد دخانی، منع خرید و فروش مواد دخانی توسط نوجوانان و جوانان،‌ منع مصرف دخانیات در اماکن عمومی، کاهش دسترسی به محصولات دخانی و مواردی که عمدتا در قانون و آیین نامه کنترل دخانیات در نظر گرفته شده، باید هرچه سریع‌تر اجرایی شوند.»

قالیباف در ادامه پیام خود آورده است: « شهرداری تهران با اعتقاد به اینکه، کنترل مصرف دخانیات به عوامل متعددی بویژه عوامل اجتماعی و فرهنگی ارتباط دارد و با هدف فرهنگ سازی و توسعه تفکر شهر عاری از دخانیات اقدام به تدوین آیین نامه شهرداری‌ عاری از دخانیات کرده و در این راستا ضمن ممنوعیت مصرف دخانیات در اماکن مربوط به شهرداری‌، جلوگیری از هرگونه تبلیغات محصولات دخانی در بیلبوردهای شهری، گسترش و تجهیز محیط‌های ورزشی و توسعه کلینیک‌های مشاوره و ترک دخانیات و سایر اقدامات، تلاش خواهد کرد تا الگوی مناسب ساختاری برای کاهش مصرف دخانیات ارائه کند. با امید به اینکه این الگو در تمام شهر تهران و سایر شهرهای ایران اسلامی و حتی سایر کشورها راهکاری مفید و موثر برای حفظ سلامت جوانان باشد.»

در پایان پیام شهردار تهران به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات آمده است: «مدیریت شهری تهران با اعتقاد راسخ به همکاری‌های بین بخشی و مشارکت مردمی برای ارتقای سلامت شهروندان، آمادگی کامل خود را در حمایت از دستگاه‌های مسئول جهت پیشگیری از گرایش جامعه جوان به مصرف دخانیات و ایجاد شهری عاری از دخانیات اعلام می‌کند. »