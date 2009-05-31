برای مناظره هواداران نامزدها در صدا و سیما فرصت نیست

محمدحسین صوفی درباره درخواست هواداران نامزدهای انتخابات ریاست جمهوی برای مناظره در صدا و سیما به خبرنگار مهر گفت: امسال حجم برنامههای رادیو و تلویزیون برای نامزدهای ریاست جمهوری بیشتر از دورههای قبل بود. هر یک از نامزدها 32:30 ساعت در رادیو و تلویزیون فرصت معرفی خود و عملکردهایشان را دارند.
وی در ادامه افزود: از سوی دیگر برنامههای انتخاباتی برای معرفی نامزدهای ریاست جمهوری باید به تایید ستاد انتخابات کشور برسد، بنابراین با توجه به زمان باقیمانده تا انتخابات دیگر فرصت بررسی این مسئله وجود ندارد تا پیگیری شود.
معاون صدا خاطرنشان ساخت: تا به حال نمایندگان و نامزدها در برنامههای مختلف رادیو و تلویزیون حضور داشتهاند و پخش برنامههای نامزدها همچنان ادامه دارد. در مجموع صدا و سیما امسال برنامههای متنوعی با محوریت انتخابات پخش کرده است.
