لغو ممنوعیت بکارگیری دروازه بان خارجی در لیگ برتر/ محدودیت در دسته اول

به گزارش خبرنگار مهر، در صورت تصویب هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال قانون بکارگیری از دروازه بان خارجی از سوی تیم های لیگ برتر در لیگ نهم لغو و تیم های حاضر در فصل جدید این مسابقات مجاز خواهند بود تا برای تقویت تیم های خود دروازه بانان خارجی را به خدمت بگیرند.

فدراسیون فوتبال فصل گذشته به منظور حمایت از دروازه بانان داخلی و استفاده از چهره های جوان و با آتیه در این پست برای مقابله با بحران دروازه بانی در فوتبال کشور جذب و بکارگیری دروازه بانان خارجی را برای تیم های لیگ برتر ممنوع کرده بود.

براین اساس سال گذشته ذوب آهن اصفهان ، صبای قم و فولاد خوزستان به دلیل باقی ماندن از مدت قرارداد دروازه بانان خارجی خود تیم های لیگ برتری بودند که این قانون شامل حال آنها نشد.

با لغو این قانون امسال تمامی تیم های لیگ برتر این فرصت را خواهند داشت تا از دروازه بانان با کیفیت خارجی برای حراست از دروازه خود استفاده کنند.

طرح بلامانع شدن بکارگیری دروازبان خارجی در نشست اخیر هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال مطرح و در رای گیری اولیه این طرح با استقبال اعضا روبرو شده و قرار است در نشست های آینده این طرح پس از تصویب هیئت رئیسه برای اجرایی شدن به سازمان لیگ و باشگاهها ابلاغ شود.

البته قراراست ممنوعیت استفاده از دروازه بان خارجی در لیگ های دسته اول و پایین ترهمچنان اعمال شود تا سیاست جذب و بکارگیری از دروازه بانان جوان و مستعد در فوتبال کشور ادامه یابد تا بحران دروازه بانی فوتبال کشور را در این پست به مخاطره نیندازد.

قرار است هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در نشست ویژه خود برای تصمیم گیری جهت فصل جدید مسابقات لیگ برتر این قانون جدید را در دستور کار خود قرار دهد و از این طریق ضمن تقویت تیم های لیگ برتر و افزایش سطح کیفی مسابقات ، زمینه جذب و بکارگیری دروازه بانان مستعد در لیگ های پایین تر را فراهم کند.