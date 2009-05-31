به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی مسابقات فوتبال آلاتری ایتالیا عصر امروز(یکشنبه) بین تیم‌های زیر 17 سال ایران و تیم اسپارتاپراگ جمهوری چک برگزار شد که در پایان وقت های قانونی و اضافه این مسابقه، دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند اما در ضربات پنالی تیم اسپارتاپراگ موفق‌تر ظاهر شد و با پیروزی 4 بر 3، جام قهرمانی را از آن خود کرد.

در ضربات پنالتی اکبر ایمانی، بهرام دباغ و میلاد قریبی توپ‌های خود را به گل تبدیل کردند اما کاوه رضایی(ضربه اول)، علی حیدری(ضربه پنجم) و صادق پورمحمددوست(ضربه ششم) را از دست دادند.

در پایان این دیدار به تیم زیر 17 سال ایران جام نایب قهرمانی اهدا شد، همچنین ایمان صادقی به عنوان بهترین دروازه بان مسابقات معرفی شد و کاوه رضایی با 5 گل زده، در جایگاه دوم جدول آقای گل این تورنمنت قرار گرفت.

شاگردان دوستی در مرحله گروهی این مسابقات ابتدا با 6 گل از سد تیم "کالیاری" گذشتند، در بازی دوم هم با 11 گل "چپرانو" را در هم شکستند و در دیدار پایانی با پیروزی 3 بر صفر برابر تیم نوجوانان گرجستان به عنوان تیم نخست گروه خود، راهی مرحله یک چهارم نهایی شدند. در این مرحله شاگردان دوستی با یک گل از سد " لیبرتی اوراده‌آ " عبور کردند و در مرحله نیمه نهایی هم با پیروزی 4 بر 3 برابر کلوپ ناسیونال پاراگوئه جواز حضور در دیدار نهایی این مسابقات را کسب کردند.

در حالیکه در این مسابقات تیم‌های مطرحی همچون نوجوانان رومانی، گرجستان، سامپدوریا، بولونیا، کالیاری، ناپولی از ایتالیا، پارتیزان بلگراد صربستان، کلوپ ناسیونال پاراگوئه، اسپارتاپراک جمهوری چک و لیبرتراوراده رومانی حضور داشتند، کسب عنوان نائب قهرمانی، مقام ارزشمندی برای تیم نوجوانان ایران محسوب می شود.

این تیم با بازی‌های قابل قبولی که از خود در تورنمنت آلاتری ارائه داد، مورد تمجید مقامات برگزاری مسابقات و مدیران و استعدادیاب‎‌های تیم‌های معتبر اروپایی که در این رقابت‌ها حضور داشتند، قرار گرفت و نباید با یک شکست آنهم در ضربات پنالتی تمام این موفقیت‌ها را نادیده گرفت. ضمن اینکه نباید فراموش کرد تیم فوتبال زیر 17 سال ایران تا پیش از حضور در مرحله نیمه نهایی، دروازه خود را به روی حریفان بسته نگه داشته بود.

تیم فوتبال زیر 17 سال کشورمان خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان که مهرماه در نیجریه برگزار می شود، آماده می کنند. این تیم در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا که در ازبکستان برگزار شده بود، عنوان قهرمانی را بدست آورده بود.