به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در همایش بزرگ فرهنگیان که عصر یکشنبه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد با اشاره به فضای انتخابات اظهار داشت: فضای انتخابات باید فضای برادری و منطق باشد به گونه ای که همه دست در دست هم دهند تا این عرصه را تبدیل به یک سکوی پرش برای ملت کنند نه اینکه یکدیگر را تخریب نمایند.

وی با بیان اینکه هم اکنون بحث رنگ را در ستاد انتخاباتی کاندیداها مطرح می کنند گفت: ملت ما یک رنگ بیشتر ندارد و آن رنگ رنگ پرچم ما است چرا که پرچم ما متعلق به همه ملت است و نشانه سرافرازی کشور است.

احمدی نژاد با بیان اینکه "تا امروز هم یک لحظه به ذهنم خطور نکرده که این آدم شصت و چهار کیلویی دارای جایگاهی است" گفت: همیشه خود را بدهکار ملت دانسته و می دانم چرا که همه ما مدیون خانواده شهداو ایثاگران و خط ولایت هستیم.

وی با بیان اینکه "بر سر جریان واردات و صادرات در این دولت بازی هایی درآورده اند" گفت: با شرکت در اجلاس ژنو ضربه ای به پیکره صیهونیسم وارد نمودیم سپس دوستان آنان در داخل کشور مارک قلابی درست کرده و روی پرتغال ها چسباندند تا دل آنها را شاد کنند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ما به شخصیت افراد در انتخابات کاری نداریم و به همه احترام می گذاریم ، افزود: با این حال عملکردهای کاندیداها باید برای همگان مشخص شود.

احمدی نژاد با بیان اینکه عده ای من را متهم به دیکتاتور بودن می کنند گفت : این در حالی است که قبل از این دولت ، دولت هایی طی این 24 سال آمدند همگی از یک جبهه و جناح بشمار می آمدند به گونه ای که تیم اصلی دولت ثابت بوده است.

وی عنوان کرد: به بیانی دیگر فقط یک گروه کشور را طی 24 سال اداره کردند و هم اکنون که دولت در دستان ما است تصور می کنند که گلستان تحویل ما داده اند که ما آن را تبدیل به بیابان کرده ایم.

رئیس جمهور گفت : در واقع این عده می خواهند با جنجال و هیاهو کار خود را پیش ببرند .

وی گفت : در 8 سال نخست بعد از انقلاب فضایی درست کرده بودند که رئیس دولت به پشت تریبون آمد و گفت شما خائن هستید و اگر به این رفتار ادامه دهید با شما برخورد خواهد شد. در 8 سال بعد اگر یک روزنامه علیه دولت وقت مطلبی درست یا غلط می نوشت رئیس آن دولت آنقدر علیه آن روزنامه فریاد می زد تا صدای آن روزنامه را خفه کند.

احمدی نژاد افزود: در دولت قبل هم 40 -30 روزنامه وجود داشتند که فقط کافی بود یکی از آنها برخلاف منافع دولت وقت حرف بزنند آن وقت با تیترها و کاریکاتورهای مختلف آن روزنامه را مسخره می کردند و گفتند تو معنی دوم خرداد را نفهمیده ای که این گونه مقاله می نویسی آنقدر به این کار ادامه می دادند تا صدای آن روزنامه را خفه کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه " از روز اول به قدرت رسیدن دولت نهم ، وزارت کشور وقت انتخابات را زیر سئوال برد به گونه ای که هنوز هم معتقدند که در انتخابات آن زمان تقلب شده است "، عنوان کرد: طی این 4 سال دائما در حال مسخره ، توهین و تهمت به دولت نهم بودند به گونه ای که بیش از 320 هزار تیتر منفی، توهین و تهمت علیه دولت من زدند که حتی من به یک مورد هم پاسخ ندادم و شکایت ننمودم.

رئیس جمهور کشورمان با تاکید بر اینکه بنده یک معلم ساده و نوکر مردم هستم گفت: مثل برخی از آقایان به شمال شهر کوچ نکردم و حساب خود و خانواده ام را پر نکردم.

وی ادامه داد : انصاف هم چیز خوبی است و راضی به مطرح کردن این بحث ها نبوده ام در طی این 4 سال جلساتی می گذاشتند و در حضور من توهین مستقیم می کردند که چرا تو در مقابل غربی ها ایستاده ای بایستی کوتاه بیایی و من هم در پاسخ می گفتم ملت ایران مقتدرند و می توانند جلوی آنها بایستد.

احمدی نژاد تصریح کرد: در این 4 سال سکوت کردم و چیزی نگفتم و آنان را بخشیده ام اما امروز می بینم که منافع ملی در حال مخدوش شدن است به گونه ای که مجبورم پرونده اقتصادی، سیاسی و سیاست خارجه دولت های گذشته را در رسانه ملی باز کنم تا اذهان عمومی روشن شود.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه وقتی که کشور را تحویل گرفتم از نظر اقتصادی شرایط مناسبی نداشت گفت: در آن زمان آنان فقط حقوق کارمندان و کارگران را به صورت جزئی اضافه کردند و به حقوق بازنشستگان دست نزدند در حالی که هم اکنون به لطف خدا افتخار این را دارم حقوق بازنشستگان، فرهنگیان، کارگران ، و کارمندان لشکری و کشوری را اضافه کردم.

وی با طرح این سئوال که چرا بیش از 90 درصد منابع بانکی، در انحصار عده ای است که بازار مسکن را خراب می کنند گفت: برای اینکه عدالت را در جامعه برقرار نماییم تصمیم گرفتیم که تنها 7 درصد از 100 درصد منابع بانکی را در بین مردم تقسیم نماییم و اکنون عده ای می گویند که با این حرکت شما تورم را در کشور بوجود آورده اید که در پاسخ این افراد باید گفت ما این تورم را بوجود آورده ایم یا آن 93 درصدی که منابع بانکی در اختیارشان است.

رئیس دولت نهم با بیان اینکه یک نفر با یک تلفن توانست 180 میلیارد تومان بگیرد و برای تاسیس کارخانه ای بازار مسکن را خراب نماید گفت: تا وقتی که من عهده دار مسئولیت باشم جلوی آن را می گیرم و اجازه نخواهم داد که این سیستم ادامه یابد اما در آن زمان با تلفن های متعدد دادستانی که این فرد را بازداشت کرده بود مجبور به آزادی وی کردند.

احمدی نژاد تصریح کرد : برای اطلاع مردم اسامی برخی از مفسدین اقتصادی را اعلام خواهم کرد.

کاندیدای ریاست جمهوری دهم با بیان اینکه یک هماهنگی برای هجوم گسترده و بمباران دروغ برای به حاشیه راندن حافظه تاریکی ملت در کار است گفت: آنان می خواهند با این جنگ روانی شناخته شده که سردمداران آن غربی ها هستند گذشته را از ذهن ملت پاک نمایند و به دلیل ایستادگی ملت ایران از آنان انتقام بگیرند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه هنوز یادمان نگرفته است که کلینتون در سالهای 73-74 همه شرکت ها را تهدید کرد که بیش از 20 میلیون دلار با جمهوری اسلامی ایران قرارداد نبندند که این باعث تورم 49 درصدی دردولت وقت جمهوری اسلامی ایران شد، افزود: آنها در حال حاضر با همه قدرتشان راههای بانکی را مسدود کرده اند اما به لطف الهی و عنایت امام عصر این مسئله شکسته شد به گونه ای که اقتصاد آنان در حال بحران و اقتصاد ما در حال شکوفایی است.

وی با اشاره به اینکه آنان قدرت سیاسی و نظامی خود را به نبرد با ملت ایران آوردند اما همه آن به زباله دان تاریخ پیوست گفت: در کلمبیا و دوربان پرچم و عزت ایران اسلامی بالا رفت و دشمنان ما خوار و ذلیل شدند، به بیانی دیگر آنان می خواهند انتقام شکست های خود را در عراق و افغانستان از ملت ما بگیرند.

رئیس جمهور با بیان اینکه احمدی نژاد قطعه ای از ملت ایران است و این ملت ایران است که دشمن را مایوس خواهد کرد گفت: به راستی اگر امروز احمدی نژاد داوطلب ریاست جمهوری دهم نبود این دوستان چه حرفی برای گفتن داشتند؟ چرا که فقط به من فحش و ناسزا می دهند.

احمدی نژاد با بیان انیکه خوشحالیم که عده ای برای تبلیغات به سراسر کشور سفر می کنند، گفت: برخی ها متوجه شده اند که کشور فقط تهران و کاخ سعدآباد نیست بلکه از سرخس تا خرمشهر ، از چابهار تا ماکو ، از قصر شیرین تا زاهدان است که مستضعف دارد.

رئیس جمهور با بیان اینکه زمانی که دولت را از دولت قبلی تحویل گرفتم در جنوب کرمان بیش از 160 هزار خانوار کپرنشین وجود داشت که همه آنها را تبدیل به خانواده های دارای مسکن کرده ایم، عنوان کرد: به لطف خدا برخی فهمیده اند که در کشور مشکل بیکاری و مسکن وجود دارد همان چیزی که 4 سال ما فریاد می زدیم و آنان ما را مسخره می کردند.

وی خاطرنشان کرد: بنده کسی نیستم اما تا زمانی که ملت مسئولیت ریاست جمهوری را بر عهده من بگذارد همه این توهین ها را تحمل خواهم کرد ولی هرگز یک قرارداد علیه ملت خود امضا نخواهم کرد.

احمدی نژاد مهمترین ، عالم ترین و با صفاترین قشر کشور را فرهنگیان دانست و گفت: فرهنگیان همچون شمع می سوزند و این کشور را روشن می کنند و بایستی فضای آرامش و عدالت در بین فرهنگیان ما باشد چرا که راه ما عدالت است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه آمریکا می خواست ملت ایران را منزوی کند گفت: در بیش از 160 سفر خارجی به آنان نشان دادیم که دوران منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران به پایان رسیده است.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه پیش از این به ما می گفتند شما هزینه های کشور را در مسئله هسته ای افزایش داده اید اظهار داشت: من در پاسخ به این دوستان می گفتم کافی است که شما فقط در یک نقطه از حق خود و مقررات تسلیم شوید که به محض آن این تضییع حق شما را تبدیل قانون می کنند چرا که آنان پررو هستند و باید در برابر آنان محکم ایستاد که اگر این گونه باشد عقب نشینی خواهند کرد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه امروز به فضل الهی هم هسته ای هستیم و هم در عرصه فضا موجب افتخار کشور و عالم هستیم گفت: در سال 86 وقتی اعلام نمودم که موضوع هسته ای تمام شده همان کسانی که کشور را به بیگانه تحویل دادند به من توهین کردند و هر زمان که فشار هسته ای زیاد می شد آنها به من حمله می کردند.

وی با اشاره به اینکه دیپلماسی این دولت ، هوشمندانه ترین دیپلماسی است خاطرنشان کرد: به فضل الهی با پشتیبانی ملت هوشمندانه عمل کردیم تا تهدیدات از کشور ما دور شود.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: برای دفع تهدیدات بهترین راه دیپلماسی انتخاب شد یعنی مسئله هولوکاست را پیش کشیدیم و آن را زیر سئوال بردیم به گونه ای که آنان به باهوش بودن ایرانیان اعتراف کردند .

رئیس جمهور با بیان اینکه جامعه بشری بدون مفهوم قدسی نمی تواند متحد بوده و ادامه حیات دهد، گفت: آنان هولوکاست را مقدس کرده بودند به گونه ای که کسی اجازه سئوال از این مسئله را نداشت.

وی در پاسخ به کسانی که مسئله حمایت از فلسطینیان را از سوی دولت نهم مطرح می کنند گفت: آنان یادشان رفته که در اوایل جنگ و بعد از آن چگونه در برابر این مسائل موضع می گرفتند، چه پول هایی را به چه کسانی دادند که بعدها حتی یک ریال آن هم برنگشت.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه امروز تهدیدات را با هزینه کم از کشور دور کرده ایم به گونه ای که هم اکنون دولت آمریکا می گوید بدون ایران نمی توان حرکتی انجام داد، اضافه کرد: اگر این بار ملت بار مسئولیت ریاست جمهوری را بر دوش من قرار دهد در نیویورک سئوال خود را مجددا تکرار می کنم که چه کسی جرأت دارد ملت ایران را تهدید کند، دستش را بلند کند تا ملت ایران آن را از بیخ قطع کند.

رئیس جمهور با تاکید مجدد بر اینکه امروز همگان با اذعان به قدرت ایران در حل مسائل جهانی ، گفت : ایران 100 برابر قدرتمندتر از آمریکا و اطرافیان آن است.