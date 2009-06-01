لاریجانی به روسای مجالس 50 کشور اسلامی درباره قدس شریف نامه نوشت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این نامه با اشاره به تحرکات رژیم صهیونیستی در شهر قدس و اقدامات زشت این رژیم جعلی برای تغییر چهره تاریخی و دینی این شهر و اطراف مسجد الاقصی و دیگر مکان های مقدس، اظهار داشت: متاسفانه رژیم صهیونیستی به شکل جدی در حال انجام عملیاتی جهت تغییر چهره تاریخی و دینی شهر قدس ازجمله تخریب دیوارها وجابجایی دروازه ها وتخریب محیط اطراف ومکان های مقدس می باشد و دردناکتر این که حدود دویست هزار نفراز شهروندان مظلوم فلسطین ساکن در اطراف مکان های مقدس آواره می شوند و املاک دیگری از این مردم بی پناه مصادره می شود.

وی در ادامه شکست مفتضحانه رژیم صهیونیستی را در تهاجم 22 روزه به نوار غزه از جمله عوامل تحرکات اخیر این رژیم دانست و خاطرنشان ساخت: اگر چه پایداری قهرمانانه ملت فلسطین در نوار غزه رژیم صهیونیستی را در دستیابی به اهدافش ناکام گذاشت، لکن اگر دولت ها، پارلمان ها و نهادهای مسئول بین المللی در اجرای تعهدات حقوقی و بین المللی خود جهت پایان دادن به فرهنگ بی کیفری کوتاهی نمی کردند و اقدامات لازم را برای رسیدگی و تعقیب آمرین و مباشرین جنایات جنگی در فلسطین و محاکمه آنها در دادگاه صالحه بین المللی به عمل می آورند ، امروز سردمداران رژیم غاصب چنین گستاخانه به میراث فرهنگی و تاریخی امت اسلامی در قدس و مکان های مقدس پیرامون آن دست درازی نمی کردند.

رئیس شورای اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در پایان سکوت سردمداران جدید آمریکا را در برابر زیاده خواهی های رژیم صهیونیستی بیانگرعدم تغییر در سیاست های آمریکا مبنی بر پشتیبانی دائمی از رژیم صهیونیستی دانست و تصریح نمود: اینجانب به عنوان رئیس شورای اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی از تمامی همکارانم روسای محترم مجالس قانونگذاری، ملی و مشورتی کشورهای عضو اتحادیه می خواهم هم زمان با ایام سالگرد سقوط قدس(7/6/1967 ) تمام تلاش خود را برای جلوگیری از اقدامات و برنامه های رژیم صهیونیستی در راستای یهودی سازی بیت المقدس و محو آثار مقدس اسلامی و مسیحی، تغییر بافت و ترکیب جمعیتی، تداوم و توسعه شهرک سازی و تمدیدات مکرر علیه مسجدالاقصی به کار گیرند.

مجالس پنجاه کشور اسلامی عضو اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی می باشند و مقر اتحادیه در تهران قرار دارد.