"هوای نفس" اساس مشکلات امروز/ دعا زبان مشترک ابنای بشر است

حجت الاسلام ابوالحسن نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نیایش یعنی اتصال به مرکز ماورایی و ماورای انسان، اظهار داشت: نیایش یعنی اینکه انسان بتواند با منبع فرا دنیایی و فرا زمینی ارتباط برقرار کند در حقیقت دعا گوهر همه ادیان است و دین منهای دعا قابل تصور نیست. زیرا خداوند پایه همه ادیان را دعا و نیایش قرار داده و آن مجالی برای سخن گفتن با خداوند است.

دعا مجالی برای ارتباط انسان با خداوند است

وی با اشاره به اینکه در دین رابطه میان خدا و انسان یک طرفه نیست، بلکه به انسان نیز مجال داده شده تا با خداوند سخن گوید، تصریح کرد: دعا یادآور این مطلب است که گرچه انسان پایش در زمین است ولی دلش در آسمان است و روح انسان زمینی نیست مال خداوند است.

دعا مهمترین آموزه ادیان ابراهیمی

حجت الاسلام نواب با تأکید بر اینکه در دعا همیشه انسان وضع موجود راضی نیست و به دنبال وضع مطلوب در آینده است، افزود: دعا در ادیان ابراهیمی از مهمترین آموزه های دینی است و کتاب زبور آل داوود در عهد عتیق فقط نیایش است. امام خمینی (ره) به صحیفه سجادیه زبور آل محمد نام نهاده است.

دعا زبان مشترک همه ابنای بشر

وی با بیان اینکه دعا بخشی از معارف دینی و برای عامه مرم است، آن را زبان مشترک همه ابنای بشر خواند و یادآور شد: یکی از بزرگترین اندیشمندان غربی بحران بشر را بحران پوچی می داند؛ اینکه انسان صنعتی در عصر معاصر به پیچ و مهره تبدیل شده است، انسان جدید پوچ و بی معنا شده که فقط معنویت آن را از بین می برد. اگر هدف غایی انسان از بین برود به پوچی می رسد، به همین خاطر نیایش و دعا نقش ارزشمندی دارد و همه ادیان به آن توجه کرده اند. زیرا انسان در جستجوی آرامش و نشاط معنوی است و ادیان ابراهیمی به ویژه اسلام در تلاش هستند تا پایه ها و معنای مشترکی به زندگی بدهد و دعا مسیر مشترک پیروان ادیان است.

عامل نجات انسان از آلودگیها دعا است

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم با بیان اینکه دعا انسان را از آلودگیها نجات می دهد، اساس همه مشکلات را هوای نفس خواند و تصریح کرد: زمانیکه انسان به خدا نزدیک شد، می فهمد که در عالم هیچ کاره است. انسانی که بداند کاره ای نیست منیت را کنار گذاشته و خود را اصلاح کند.

وی در ادامه با اشاره به کاربردهای اجتماعی دعا، افزود: دعاهای مختلف در اجتماع اثر می گذارند، اینکه انسان بداند بنده است و از بندگی فراتر نرود، در رفتارهای خود با دیگران تأثیر بسیاری خواهد داشت.