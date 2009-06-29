سوئد مسئولانه جبران کند/ پس از انتخابات موضع ایران در جهان قویتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه پیش از ظهر دوشنبه درنشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی مسئله بررسی موضوع هسته ای ایران در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل را تایید نکرد و درباره اخبار منتشر شده در این خصوص گفت: خبر به این صورت بوده که در روز دهم شهریور که اجلاس مجمع عمومی برگزار می شود، وزرای خارجه گروه هشت نیز به پیگیری مسائلی می پردازند و اصلاً مسئله طرح پرونده هسته ای در مجمع عمومی مطرح نبوده است.

وی در خصوص حمله تعدادی از عناصر ضد انقلاب به سفارت ایران در سوئد اظهار داشت : اولاً با توجه به تصاویر منتشر شده از این موضوع و پلاکاردها و مواضع این افراد مشخص است که آنها تعدادی از وابستگان به گروهک های کمونیستی، منافقین و تعدادی از سلطنت طلب ها بوده اند که همگی در مواضع سابق خود انتخابات ایران را تحریم کرده بودند.

قشقاوی ادامه داد: جالب آنکه این افراد حتی در هنگام رای گیری با اعمال خشونت و توهین به رای دهندگان مانع شرکت هموطنان ایرانی در این عرصه ملی می شدند و لذا هیچ سنخیتی با رای دهندگان یا نامزدهای ریاست جمهوری ندارند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور همچنین گفت: این افراد به رغم تعداد کم ضمن ورود به سفارت ایران در استکهلم و وارد آوردن خساراتی به اتومبیل ها و اموال جمهوری اسلامی حداقل سه دیپلمات ایرانی را مجروح کردند و طبیعی است که دولت سوئد مسئول جبران خسارات مالی و روحی و روانی به دیپلمات های جمهوری اسلامی در آن کشور است.

وی با اشاره به امکانات و تجهیزات امنیتی پلیس سوئد یادآور شد: طبعاً مهاجمین به سفارت ایران در جریان این تظاهرات شناخته شده اند و این اقدام به وضوح حرکتی مخالف با کنوانسیون حقوق دیپلماتیک وین است و ما انتظار داریم با توجه به روابط ایران و سوئد این مسئله به طور مسئولانه پیگیری و نهایتاً جبران شود.

وی با اشاره به خاطرات دوران ماموریتش در کشور سوئد افزود: البته بنده خاطره بدی از آن دوران ندارم ولی استکهلم همواره به عنوان شهری ناامن برای سفارتخانه ها مطرح است و حمله به دیپلمات ها در آنجا سابقه دارد؛ با توجه به حمله ای که مدت ها قبل به سفارت ایران و همچنین سفارت آلمان شرقی در این شهر صورت گرفته دیپلمات ها در استکهلم همواره نگران امنیت خود هستند.

قشقاوی در ادامه در خصوص عدم صدور روادید لازم برای معاون اول رئیس جمهور جهت شرکت در اجلاس بحران اقتصادی جهان در آمریکا گفت: طرف آمریکایی اعلام کرده که در حال بررسی این موضوع است تا ببیند عدم صدور رواید به دلایل سیاسی بوده یا مسائل اداری از جمله زمان ارائه مدارک به هر حال این مسئله هنوز روشن نیست و پس ازانجام بررسی های لازم نتیجه قطعی اعلام خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره شرکت محمود احمدی نژاد در کنفرانس آتی شرم الشیخ یادآور شد: رئیس جمهور همان گونه که در سخنان اخیر خود اشاره کرده است در این اجلاس شرکت نمی کند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور در واکنش به انتشار برخی اخبار مبنی بر آمادگی خاویر سولانا برای مذاکره هسته ای با ایران اظهار داشت : هیچ نکته جدیدی در این خصوص وجود ندارد اما همان گونه که پیش از این رئیس جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده اند ملت ایران اهل تعامل و گفتگوست و ما معتقدیم به شرط عدم مداخله در امورمان می توانیم به صورت فعال در مسائل مهم جهانی شرکت داشته باشیم.

وی در پاسخ به سئوالی دیگر مبنی بر اینکه چرا رئیس جمهور در مصاحبه مطبوعاتی سابق خود برخی مذاکرات دیپلماتیک را به پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری منوط کرد، افزود: بالاخره جمهوری اسلامی پس از برگزاری انتخابات 88 به مراتب مقتدرتر ، تاثیرگذارتر و با نفوذتر از گذشته درعرصه بین المللی حاضر می شود و امروز اوضاع کاملاً عوض شده و ما با اقتدار بیشتر و تکیه بر آرای اخیر مردم که مقبولیت و مشروعیت نظام را تایید کرده است، در این عرصه حاضر می شویم.

قشقاوی در ادامه سخنانش در خصوص برنامه کشور برای برداشت صحیح منابع طبیعی دریای خزر گفت: روند اقدامات ما در این خصوص در چارچوب بخش تحت حاکمیت ایران جهت بهره برداری و استخراج منابع طبیعی دردریای خزر پیگیری می شود و مذاکرات ما با کشورهای ساحلی این حوزه بر اساس منافع مشترک ادامه دارد.

وی همچنین با بیان اینکه این موضوع در حوزه خلیج فارس نیز با جدیت دنبال می شود، برگزاری اجلاس واردکنندگان گاز در قطر را مورد اشاره قرار داد و از شرکت غلامحسین نوذری وزیر نفت کشور در این نشست خبر داد.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین نسبت به وقوع کودتا در کشور هندوراس واکنش نشان داد و ضمن محکومیت این واقعه گفت: هندوراس جزو کشورهای مهم آلبا در آمریکای لاتین است و ما خواستار بازگشت نظم و قانون در این کشور هستیم.

قشقاوی در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا وزیر خارجه عراق اعلام کرده ناآرامی های ایران باعث ناامنی در کشورش می شود؟ گفت: ما روابط بسیار برادرانه و دوستانه ای با عراقی ها داریم و مقامات عراقی جزو مسئولانی هستند که انتخاب مجدد د کتر احمدی نژاد را به ملت ایران تبریک گفته است.

وی تاکید کرد: این اظهارات به هر صورت به اشکال مختلف وجود دارد اما ما معدل مواضع مقامات عراقی را منفی نمی دانیم و معتقدیم روند کلی مناسبات تهران- بغداد به سمت دوستی و برادری است و برخی اظهارات پراکنده در این مسئله تاثیری ندارد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور درباره دخالت های برخی کشورهای غربی به ویژه اعضای گروه هشت در مسائل داخلی ایران تصریح کرد: تجربه سی ساله پس از انقلاب اسلامی نشان می دهد که هر قدر کشورهای غربی به دوستی با ملت ایران تمایل داشته اند به سود منافع خودشان گام برداشته و خلاف این مسئله نیز به زیان آنها شده است.

وی با اشاره به تحلیل های موجود مبنی بر اینکه بخشی ازعوامل مشکلات کنونی آمریکا و نظام بین الملل به سیاست های غلط دولت جرج بوش مرتبط است، ادامه داد : ما فکر می کنیم این قبیل رویکردها زیان هایی همچون بحران اقتصادی جهانی را در پی دارد ضمن آنکه اگر در عمل دوستی را مشاهده کنیم همواره برای دوستی آمادگی داریم.

قشقاوی در پاسخ به سئوال خبرنگاری پرسید آیا ایران در پی مسدود کردن فعالیت های سفارت انگلیس درتهران است؟ یادآور شد: همان طور که پیش از این گفتم محدودسازی روابط، کاهش سطح روابط یا اخراج برخی کارکنان یک سفارتخانه مسائلی جدای از آن است و ما کاهش روابط با هیچ کشور اروپایی از جمله انگلیس را در دستور کار نداریم.

وی همچنین درباره سفر احتمالی پادشاه عمان به تهران گفت: اکنون در حال مذاکره هستیم و تا این لحظه زمان دقیق این سفر مشخص نشده است.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا دستگاه دیپلماسی کشور با توجه به اقدامات اخیر سفارت انگلیس در تهران مسئله آزادسازی باغ قلهک را پیگیری می کند؟ خاطرنشان کرد: این موضوع فرایندی قضائی دارد و ارگان های ذیربط همکاری لازم را در این چارچوب داشته اند و من نیز هم اکنون نکته جدیدی در این باره ندارم.

قشقاوی در بخش پایانی سخنان خود در پاسخ به سئوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا مداخلات اخیر کشورهای عضو گروه هشت علت عدم شرکت وزیر خارجه در اجلاس این کشورها درایتالیا بوده است؟ گفت: ما در بیانیه ای هم که در این خصوص صادر کردیم دلایل عدم حضور ایران در این نشست را اعلام کردیم.

وی گفت: این موضوع ارتباطی به مداخلات اخیر این کشورها در امور ایران ندارد بلکه از آنجا که قرار بود مقدمات فنی برای این اجلاس فراهم گردد و حتی بحث سفر آقای فراتینی به ایران نیز مطرح شد، اعلام کردیم که اگر بناست این اجلاس به نتایج مطلوب برسد باید در رایزنی های نزدیک و مقدماتی مسائل مختلف را بررسی کرد و چون این اتفاقات نیفتاد حضور ایران در این نشست نیز منتفی شد.