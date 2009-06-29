حساب اخلالگران از مردم معترض جداست/ موسوی بعد از انتخابات بد عمل کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای قبل از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان قم که در تالار معصومیه استانداری قم برگزار شد در پاسخ به سئوالی مبنی بر استراتژی وزارت اطلاعات در خصوص دفاع از حریم ولایت اظهار داشت: این‌که ادعا کنیم تمام معترضان ضد ولایت فقیه و رهبری هستند، درست نیست و آقای موسوی نیز خودشان گفته‌اند تابع ولایت فقیه و نظام هستند.



وزیر اطلاعات با بیان این‌که این وزارت توفیقات خوبی در راستای کشف توطئه‌های قبل و پس از انتخابات داشته است، افزود: در حال حاضر مسائل و قضایای پس از انتخابات پیچیده است و آنچه امروز نیاز است تنویر افکار عمومی مردم و حتی خواص است.



وی یادآور شد: جهت روشن شدن ماهیت فتنه بیش از کار اطلاعاتی و امنیتی به روشنگری و تنویر افکار عمومی نیاز است.

تقلب تاثیرگذاری در انتخابات روی نداده است

وزیر اطلاعات در ادامه وجود هر گونه تقلب سازمان یافته تأثیر گذار در جریان انتخابات دهم ریاست جمهوری را رد کرد.

بنده در جلسه‌ای اقدامات وزارت اطلاعات را مطرح کرده و گفتم با توجه به اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت اطلاعات با قاطعیت ادعا می‌کنم هیچ گونه تقلب سازمان یافته تأثیر‌گذار در انتخابات صورت نگرفته است.



وی ضمن تبیین مسائل پیش آمده در انتخابات خواستار تبعیت کاندیدا‌های معترض و تمام افراد از قانون شد و افزود: متأسفانه عده‌ای با کار‌هایی که انجام دادند به خاطر استبداد در رأی و عدم تمکین از قانون، حماسه 40 میلیونی را در ذائقه مردم تلخ کردند.



محسنی اژه‌ای در ادامه ضمن انتقاد از رفتارهای مهندس میرحسین موسوی بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: بنده روز 25 خردادماه خدمت ایشان رسیدم و به ایشان گفتم مسیر شما غیرقانونی است و شما را به جایی نخواهد رساند و باعث زحمت برای شما و کشور خواهد شد. اگر دلیلی دارید مطرح کنید ما نیز کمک می‌کنیم، چرا اجازه نمی‌دهید مسائل از طریق قانون حل و فصل شود.



دولت نهم فضای کشور را تغییر داد



وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جبهه‌گیری‌های صورت گرفته علیه دولت نهم اظهار داشت: از فروردین‌ماه سال گذشته جبهه‌گیری و برنامه‌ریزی‌ها علیه دولت در انتخابات دهم شروع شد و افرادی که هیچ سنخیتی با هم نداشتند در یک راستا همسو شدند و سعی‌شان این بود تا به هر نحو ممکن از ادامه دولت نهم جلوگیری نمایند.



اژه‌ای یادآور شد: البته بنده نمی‌گویم دولت بی‌نقص و عیب بوده است، حتماً نقایص و اشتباهاتی در کارشان بوده اما برخی متأسفانه طوری وانمود می‌کردند که با وجود دولت نهم کشور در خطر جدی قرار دارد.



وزیر اطلاعات با بیان این که در دولت نهم فضای کشور تغییر کرد و سیاست‌های رهبری و نظام زمینه اجرایی پیدا کرد، خاطر نشان کرد: توجه لازم به رهنمود‌های رهبری، ابتکار و خلاقیت در سیاست داخلی و خارجی، پافشاری بر عدالت اجتماعی، تقسیم منابع کشور بر اساس عدالت، توجه ویژه به طبقات و مناطق مردم و... از جمله ویژگی‌های دولت نهم است که موجب احیای گفتمان انقلاب شد.



پروژه القای تقلب در انتخابات از ماه‌های پایانی سال 87 کلید خورد



وزیر اطلاعات در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که پروژه القای تقلب در انتخابات از ماه‌های پایانی سال 87 کلید خورد تصریح کرد: عده‌ای در ماه‌های پایانی سال گذشته پروژه تقلب در انتخابات را در صورت عدم پیروزی نامزد مورد نظرشان کلید زدند و آنقدر روی این موضوع اصرار و پافشاری کردند که خودشان هم باورشان شده بود.



وی شیوه برخورد مهندس موسوی با قضایای پس از انتخابات را مورد انتقاد قرار داد و گفت: ایشان در این قضیه بد عمل کرد و اگر ادامه دهد عواقب بسیاری به گردن او و امثال او خواهد بود.



برای جبران عقب ماندگی‌های شهر قم باید تلاش مضاعفی صورت بگیرد



به گزارش مهر ، وزیر اطلاعات در ادامه خواستار همت و تلاش مضاعف مدیران استان جهت میزان عقب ماندگی‌های شهر قم شد و گفت: شهر قم عقب ماندگی‌های بسیاری دارد که همه باید تلاش کنند این نقایص مرتفع گردد که البته این موضوع نیازمند گذشت زمان است.



وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اقدامات خوبی در شهر قم انجام شده است اما بنده از مدیران استان می‌خواهم با توجه به موقعیت ویژه معنوی، علمی و فرهنگی شهر قم دست در دست هم دهند و همت مضاعفی کنند تا عقب ماندگی‌های شهر قم جبران گردد.



محسنی اژه‌ای، محوریت تولید علم، مرکزیت فقه و فقاهت و وجود مراکز متعدد و معتبر علمی و معنوی را از جمله ویژ‌گی‌های شهر قم برشمرد.