سناریوی سفارت انگلیس در تهران برای دامن زدن به اغتشاشات

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای ، وزیر اطلاعات یکشنبه در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما به بیان دیدگاه‌های خود پیرامون وقایع اخیر و شائبه تقلب در انتخابات پرداخت.

وی با بیان اینکه " ما بطور دقیق همه این گزارشها را بررسی کردیم" ، گفت: من قاطعانه می گویم که تقلب سازمان یافته موثر در نتیجه انتخابات به هیچ وجه صورت نگرفته است.

اژه ای با اشاره به تشکیل ستادی به نام ستاد انتخابات در وزارت اطلاعات از ماهها پیش از انتخابات گفت: ما با توجه به حساسیت ویژه این دوره از انتخابات و طرح مسایلی مانند امکان تقلب که از شش ماه پیش از انتخابات در داخل و خارج مطرح می شد، توجه بیشتری به مسایل معطوف کردیم و تمام احتمالاتی را که ممکن بود در مراحل مختلف انتخابات پیش بیاید مورد نظارت و پیش بینی قرار دادیم.

وزیر اطلاعات با اشاره به توطئه های دشمن برای اخلال در روند انتخابات گفت : دو سه برنامه ضد امنیتی مشخص از اردیبهشت ماه تا روز انتخابات برنامه ریزی شده بود که شامل انفجار ، ترور و تخریبهای سازمان یافته بود، اولین گروهی که شناسایی کردیم گروه انجمن پادشاهی بود که امکاناتشان را از طرف صهیونیستها می گیرند و مانند قضیه حسینیه شیراز، قصد انفجار در امامزاده چیذر را داشتند که معمولا بچه ها در آنجا برنامه مدیحه سرایی دارند.

محسنی اژه ای با بیان اینکه آمریکایی ها قصد انجام اقداماتی در شرق کشور را داشتند، گفت: اخلال گران برنامه یک سلسله انفجار ها را تا روز انتخابات و بویژه در این روز را داشتند که همه شناسایی و جمع شدند. کسانی هم که به کمک آمریکایی ها قصد انجام اقداماتی در شرق کشور را داشتند به کمک سایر نهادها شناسایی و خنثی شدند.

وی گفت: وزارت اطلاعات کسانی را هم که بصورت سازمان یافته و هدفمند در پی استفاده از فرصت انتخابات بودند و طرفدار نامزدها هم نبودند شناسایی کرد و برخی از آنها هم که از طریق سایتها ،‌ وبلاگها و اس ام اس ها می خواستند اقداماتی کنند احضار و به آنها تذکر داده شد.

وزیر اطلاعات با تاکید بر هماهنگی این وزارتخانه با دیگر نهادهای مسئول، قبل و بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفت : با هماهنگی سایر نهادها و با تمهیدات این وزارتخانه وجود داشت، ما پیش از انتخابات و روز انتخابات هیچ مسئله ضدامنیتی به معنی خاص نداشتیم و به غیر از یکی دو حوزه خیلی کوچک که درگیریهایی مختصری بود، در تمام این چهل و چند هزار شعبه هیچ مسئله ضد امنیتی نداشتیم و اینها همه با همکاری مردم صورت گرفت.

محسنی اژه ای از حضور و بروز و شناسایی "جریانی که هیچ یک از نامزدهای موجود را قبول نداشت" خبر داد گفت: با این وجود دشمن به دنبال این مسئله بوده و بویژه پس از تشکیل دولت نهم و تجدید گفتمان انقلاب اسلامی و سیاست خارجی غیرمنفعلانه ، آنها در پی براندازی نرم برآمده اند.

وزیر اطلاعات با تاکید بر این نکته که انقلاب مخملین در ایران ناممکن است، گفت: دشمن و مشخصا کشورهای آمریکا و انگلیس در این راستا برنامه های مختلفی را تحت پوششهای گوناگون نظیر آموزش اجرا کردند که افرادی مانند هاله اسفندیاری و جهانبگلو را در رابطه با این مسایل دستگیر کردیم اما دیدیم که زمینه محاکمه درست و حسابی اینها در دستگاه قضایی ما فراهم نیست.

محسنی اژه ای با ضروری دانستن تفکیک بین آشوبگران و مردم معترض به نتیجه انتخابات گفت: نباید نامزدهای معترض به انتخابات دهم و هواداران و مردم معترض را در ردیف اغتشاشگران و گروههای تابلودار قرار داد، اعتراض اولیه از طیف نخست بود که طبیعی است آنها می توانند از مسیر قانونی وارد شوند و اعتراض کنند و هیچ محدودیتی هم برای آن نیست اما متاسفانه برخی زمینه سازیها و یارگیریها موجب شد کسانی در ستادها نفوذ کردند و با تاکید بر ابطال انتخابات، از مسیر غیرقانونی وارد شدند.

محسنی اژه ای در ادامه این برنامه تلویزیونی با تشریح ملاقات و گفتگوی خود با میرحسین موسوی و با انتقاد از نحوه پی گیری اعتراض میرحسین موسوی نسبت به نتیجه انتخابات و پافشاری وی بر ابطال انتخابات اظهار داشت: من به ایشان گفتم که این مسیری که شما می روید به جایی نمی رسد و اصرار شما بر ابطال انتخابات، جز زحمت برای شما و ما و مردم نتیجه دیگری ندارد.

وی افزود: متاسفانه کسانی خواستند این حماسه پرشور مشارکت 40 میلیونی در انتخابات را به کام مردم ما تلخ کنند و دست به اقداماتی زدند که موجب زحمت خودشان،‌ مسوولان و مردم شد اما آنها باید درس گرفته باشند، ما راضی نیستیم که هیچ کس حتی یک شب هم به زندان برود یا خونی از دماغ کسی بیاید اما هر دستگاهی موظف است به وظیفه خود عمل کند.

به گزارش مهر ، وزیر اطلاعات سپس به نقش انگلیس در ناآرامیهای پس از انتخابات گفت: سفارت انگلیس از مدتها پیش بر خلاف ضوابط، اقدام به استخدام بیش از اندازه کارمند محلی کرد و آنها را در جهت اهداف غیردیپلماتیک به کار گرفت، سفارت انگلیس این کارمندان محلی را بطور مستقیم به میان اغتشاشگران وارد کرد تا آنها را به حادتر کردن اغتشاشات هدایت کنند و گزارشات خود را همراه با مونتاژ کردن صحنه های مختلف به سراسر دنیا مخابره کنند.

وزیر اطلاعات با بیان اینکه این وزارتخانه گزارش های لازم را به وزارت امور خارجه ارسال کرده است، گفت: ما همه گزارشهای خود را در این باره به وزارت امور خارجه ارسال کردیم تا آنها اقدامات لازم را به عمل آورند.

وی در مورد شناسایی عوامل اغتشاش نیز گفت: با آنهایی هم که مشخصا در اغتشاشات حضور داشتند و از آنها فیلم گرفته شده بود برخورد شد و حالا باید ببینیم که ادامه کار با هماهنگی قوه قضاییه به کجا می انجامد.