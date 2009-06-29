مربی "سه کاره" در تیم فوتبال زیر 14 سال ایران! / ایران بدون مشوق

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، از آنجایی که به دلیل محدودیت مربیان برای نشستن روی نیمکت مربی بدنسازی و پزشک تیم فوتبال زیر 14 سال ایران مجبور به پیگیری دیدار این تیم مقابل چین در جایگاه VIP بودند، داود فنایی عهده‎دار مسئولیت این دو نفر در طول بازی شد. مربی دروازه بانان کشورمان علاوه بر کار خود به مسائل پزشکی و بدنسازی بازیکنان هم رسیدگی می‌کرد.

* ورزشگاه "تماسک پولی تکنیک" امکانات کافی برای برگزاری دیدارهای آسیایی را نداشت. با این حال دیدار دو تیم ایران و چین زیر نظر AFC بدون مشکل برگزار شد.

* پیش از آغاز بازی سرود ویژه کنفدراسیون فوتبال آسیا(AFC) پخش شد. همچنین پرچم منقش به آرم این کنفدراسیون هم در میانه زمین به نمایش درآمد.

* دیدار تیم‎های ایران و چین از اوایل نیمه اول زیر بارش باران پیگیری شد.

* بهرام افشارزاده، علی کفاشیان ونصرالله سجادی تماشاگران ویژه و ایرانی این بازی بودند.

* بهرام افشارزاده برای هدایت محمود خسروی وفا به محل برگزاری مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی سنگاور در اواسط مسابقه محل بازی را ترک کرد. اما از طریق تلفن پیگیر نتیجه بود.

* علی کفاشیان که به قصد شرکت در اجلاس IOC عازم سنگاپور شده است امشب به ایران بازمی‌گردد.

* تیم چین در تمام دقایق دیدار مقابل ایران از سوی ورزشکاران خودی به شدت تشویق شد. این در حالی است که بازیکنان زیر 14 سال کشورمان به غیر از اعضای کادر فنی مشوق دیگری نداشتند.

* مربیان کره‏جنوبی دیدار تیم های ایران و چین را از نزدیک تماشا کردند. به احتمال زیاد یکی از تیم‎های ایران یا چین حریف کره‌ جنوبی در مرحله نیمه‌نهایی خواهد شد.