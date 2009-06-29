تشکیل هیئت ویژه تعیین تکلیف بازداشت شدگان اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر علیرضا جمشیدی ضمن قدردانی از فرمایشات و رهنمودهای روز گذشته مقام معظم رهبری در جمع رئیس و مسئولان عالی قضائی گفت: در خصوص وقایع اخیر ، ریاست قوه قضائیه هیئتی مرکب از حجت الاسلام دری نجف آبادی دادستان کل کشور ، حجت الاسلام رئیسی معاون اول قوه قضائیه و پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور را تعیین نمود تا با هماهنگی رئیس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب تهران جهت تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف بازداشت شدگان اخیر رعایت حقوق شهروندی آنان اقدام و گزارشی از چگونگی جریان امور و به طور مستمر به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند.