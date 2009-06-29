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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۳۸

جمشیدی خبر داد:

تشکیل هیئت ویژه تعیین تکلیف بازداشت شدگان اخیر

تشکیل هیئت ویژه تعیین تکلیف بازداشت شدگان اخیر

سخنگوی قوه قضائیه از صدور دستور آیت الله هاشمی شاهرودی به منظور تشکیل هئیت ویژه تعیین تکلیف بازداشت شدگان اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر علیرضا جمشیدی ضمن قدردانی از فرمایشات و رهنمودهای روز گذشته مقام معظم رهبری در جمع رئیس و مسئولان عالی قضائی گفت: در خصوص وقایع اخیر ، ریاست قوه قضائیه هیئتی مرکب از حجت الاسلام دری نجف آبادی دادستان کل کشور ، حجت الاسلام رئیسی معاون اول قوه قضائیه و  پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور را تعیین نمود تا با هماهنگی رئیس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب تهران جهت تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف بازداشت شدگان اخیر رعایت حقوق شهروندی آنان اقدام و گزارشی از چگونگی جریان امور و به طور مستمر به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند.

کد مطلب 904548

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