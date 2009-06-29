مشعل نخستین دوره بازیها با حضور نخست وزیر سنگاپور روشن شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، نخستین دوره مسابقات آسیایی نوجوانان سنگاپور با روشن شدن مشعل از عصر روز دوشنبه رسما آغاز شد و مسابقات از صبح فردا(سه شنبه) آغاز خواهد شد و تا روز دوشنبه هفته آینده ادامه دارد.

* آنچه در مراسم افتتاحیه مشهود بود نظم در برگزاری مراسم بود. مراسمی که از ساعت 19 به وقت سنگاپور آغاز شد.

* در قسمت های مختلف سالن شعار اصلی برگزاری این مسابقات "دوستی، احترام و موفقیت"به چشم می خورد.

* هوای بارانی سنگاپور نیز مانع از استقبال تماشاگران از مراسم افتتاحیه نشده بود و سالن مرکزی این شهر مملو از تماشاگر بود.

* ورزشکاران کشورهای مختلف نیز در قسمت های مختلف سالن مستقر شده بودند.

* در زمان ورود ورزشکاران و همراهان به سالن به هر یک از آنها کتابچه ای مخصوص که اصطلاحاتی در خصوص نحوه برگزاری مسابقات و مراسم افتتاحیه و... در آن به چشم می خورد اهدا شد.

* در ضلع شرقی ورزشگاه اسکوربردی بزرگ دیده می شد که روی آن به زبان های مختلف آسیایی به حاضرین در سالن خوشامدگویی می شد. البته تنها زبانی که روی این تابلو نبود زبان فارسی بود!

* نماد برگزاری این مسابقات که یک شیر به نام frasia و با تابلویی که روی آن خوش آمد گویی نوشته شده بود از ورزشکاران و همراهانشان خوش آمد گفت.

* در بخش های مختلف جمعی از دانش آموزان سنگاپوری برنامه های مختلفی را اجرا کردند.

* ورزشکاران با لباس های محلی کشورهای خود در سالن حضور یافته بودند.

* مجری مراسم در بخشی از مراسم رشته های ورزشی اولین دوره بازیهای آسیایی نوجوانان را معرفی کرد.

* نخست وزیر سنگاپور ساعت 19:30 وارد سالن شد که تصویر ورود او به سالن از اسکوربردهای مختلف به تصویر کشیده شد.

* اجرای برنامه با اسکیت، حرکات موزون محلی سنگاپور، اجرای موسیقی های سنتی و ... از دیگر بخش های مراسم افتتاحیه اولین دوره بازیهای آسیایی نوجوانان بود. تک نوازی و هم نوازی با ویلون از دیگر بخش های برنامه بود.

* تا ساعت 20:05 برنامه های مختلف اجرا شد و پس از آن رژه کاروانهای شرکت کننده آغاز شد.

* اولین کاروانی که وارد شد افغانستان بود و آخرین کاروان مربوط به ورزشکاران سنگاپور بود تیمی که بیشترین ورزشکار را در اولین دوره بازیهای آسیایی نوجوانان دارد. افغانستان و تیمور شرقی نیز در این مسابقات حضور یافتند.

* کاروان ایران به سرپرستی کیومرث هاشمی دوازدهمین کاروانی بود که از مقابل جایگاه رژه رفت.

* دختران ایرانی حاضر در سالن با پوشش اسلامی از مقابل جایگاه رد شدند. پرچمدار کاروان ایران نیز نوشین شهبازی عضو تیم تیراندازی کشورمان بود.

* پس از رژه کاروان های شرکت کننده در اولین دوره بازی های آسیایی نوجوانان " انجی سرنیانگ " مسئول برگزاری مسابقات برای حاضرین سخنرانی کرد و به آنها خوشامد گفت و برایشان آرزوی موفیت کرد.

* پس از او " تیموتی فوکس " نایب رئیس هنگ کنگی شورای المپیک آسیا، به ایراد سخنرانی پرداخت.

* با پایان این بخش پرچم شورای المپیک آسیا در سالن برافراشته شد و در ادامه ورزشکاران منتخب از هر کشور به روی سن مخصوص مراسم آمدند که از بین آنها 3 نفر از ورزشکاران سنگاپوری با در دست داشتن مشعلی، مشعل اصلی مسابقات را روشن کردند.

* در خاتمه نخست وزیر سنگاپور مسئول برگزاری مسابقات نوجوانان و نایب رئیس شورای المپیک آسیا با ورزشکاران دست داده و در کنار مشعل بازی ها حضور یافتند.

* در بخش های مختلف افتتاحیه سرود این مسابقات توسط هنرمندان سنگاپوری خوانده شد.