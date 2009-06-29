مشارکت حزب الله در دولت ربطی به نتانیاهو ندارد/ اسرائیل دخالت نکند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، "میشل سلیمان" امروز تاکید کرد : موضع اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر دشمن ( رژیم صهیونیستی) درباره مشارکت حزب الله در دولت جدید لبنان، دخالتی آشکار در امور داخل لبنان و تجاوز جدید به حاکمیت ملی کشور به شمار می رود.



وی خاطر نشان کرد : مرحله گذشته این حقیقت را ثابت کرد به اینکه این اسرائیل است که دست به تجاوز به لبنان می زند و بی اعتنایی به اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت تا کنون، شبکه های جاسوسی ( که هر از چند گاهی تعدادی از آنها در لبنان کشف می شود) و نقض مستمر حریم هوایی لبنان و تهدیدها بر ضد آن و همچنین طفره رفتن این رژیم از پاسخ به طرح صلح عربی، از جمله این تجاوزات است.



خاطر نشان می شود نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در موضعی مداخله جویانه خواستار جلوگیری از مشارکت حزب الله در دولت جدید لبنان به ریاست سعد حریری شده بود.



خاطر نشان می شود سعد الدین الحریری رئیس فراکسیون پارلمانی المستقبل شنبه ششم تیر از سوی رئیس جمهور لبنان مامور به تشکیل کابینه شد.

پس از آنکه 86 نماینده پارلمان، سعد حریری را برای تشکیل دولت جدید لبنان نامزد کردند، "میشل سلیمان" با صدور فرمانی، فرزند نخست وزیر فقید لبنان را مامور تشکیل دولت کرد.

مامور شدن سعد حریری برای تشکیل دولت جدید لبنان پس از پایان رایزنی های دو روزه میشل سلیمان رئیس جمهوری با مقامات و گروههای مختلف صورت گرفت.

86 نماینده پارلمان، حریری جوان را برای تصدی دولت جدید نامزد کردند، در حالی که 42 نماینده از جمله نمایندگان وابسته به حزب الله هیچ فردی را نامزد نکردند.