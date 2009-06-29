به گزارش خبرگزاری مهر، پلامین شکرلیف سفیر بلغارستان در تهران روز دوشنبه با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار روابط دو جانبه و همکاری های دو کشور در مجامع بین المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

متکی در این دیدار با ابراز خرسندی از افزایش حجم مبادلات اقتصادی بین دو کشور تصریح کرد: ظرفیت های دو کشور ایجاب می کند همکاری های فی ما بین از سطح کنونی نیز فراتر رود.

وزیر امور خارجه با اشاره به عضویت بلغارستان در سازمان همکاری های دریای سیاه و برنامه تهران برای مشارکت در این سازمان ، اشتراک نظر دو کشور برای فعالیت در این سازمان را عرصه خوبی برای توسعه همکاری های دو جانبه و منطقه ای دانست.

متکی همکاری و حمایت از یکدیگر در سازمان های منطقه ای و بین المللی را ایده مناسبی ارزیابی نمود.

پلامین شکرلیف نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از وضعیت موجود روابط بین دو کشور، تصریح کرد: روابط بین ایران و بلغارستان قدیمی و سنتی بوده و همواره مناسبت حسنه بین دو کشور حفظ شده است.