محصولات باغی خراسان شمالی روی دست تولیدکنندگان

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، وجود آب و هوای مناسب در این استان موجب شده تا 37 هزار هکتار از اراضی زراعی این استان که بیش از 10 درصد از اراضی کل را تشکیل می دهد به کشت محصولات باغی اختصاص یابد که نیمی از این محصولات باغی را تاکستان ها تشکیل می دهند.

استان خراسان شمالی در بخش محصولات باغی انگور در سطح کشور رتبه پنجم را داراست ولی نبود زیرساختها و راههای ارتباطی مناسب موجب شده تا علاوه بر ضایع شدن نیمی از محصولات باغی در آستانه برداشت، مشتری خوبی نیز برای این محصولات وجود نداشته باشد.

در چنین شرایطی باغداران استان خراسان شمالی همه ساله در گیر و دار برداشت به دلیل نبود مشتری مناسب و انبار ذخیره سازی سردخانه ای برای نگهداری محصولات باغی متضرر شده و این روند می تواند آینده محصولات باغی استان را با مشکل مواجه کند.

این در حالیست که استان خراسان شمالی در صورت برنامه ریزی مناسب با برخورداری از 300 کیلومتر مرز مشترک با کشور ترکمنستان و نزدیکی با استان خراسان رضوی که سالانه 20 میلیون زائر و مسافر را پذیراست، می تواند موجب ارتقاء زندگی باغداران شود.

بر اساس آمار در حال حاضر در استان خراسان شمالی صنایع تبدیلی محصولات باغی وجود ندارد و تنها واحد تولیدی آب میوه در شیروان نیز به دلیل مشکل مالی از چند سال گذشته تاکنون تعطیل شده است.

یکی از باغداران بجنوردی می گوید: نبود بازار فروش موجب شده در آستانه برداشت، محصول باغی هر سال باغداران با مشکل مواجه شده و نیمی از دسترنج آنها از بین برود.

امیدوار شادمهری گفت: در حالی محصولات ما به دلیل نبود سردخانه و امکانات زیربنایی چون راه مناسب و انبار ذخیره از بین می رود که برنامه ریزی مسئولان برای ایجاد زمینه برای صادرات می توانست علاوه بر ایجاد اشتغال در استان برای اقتصاد استان نیز مفید باشد.

وی افزود: استان خراسان شمالی به دلیل برخورداری از آب و هوای مناسب از استانهای مستعد در امر کشاورزی و باغدارای است، ولی نبود امکانات موجب شده تا باغداری در این استان رو به نابودی برود.

رضا یزدانی باغدار مانه و سملقانی می گوید: نیمی از باغات این منطقه زیرکشت انگور قرار دارد و کشت انگور علاوه بر مزیت اقتصادی در این منطقه به دلیل کاشت آن در اراضی شیب دار موجب جلوگیری از فرسایش خاک نیز شده است اما به دلیل نبود بازار مناسب برای فروش محصولات باغی به خصوص انگور و نبود سردخانه مناسب برای نگهداری طولانی مدت محصولات باغی، دغدغه اصلی باغداران در آستانه برداشت فروش دسترنجشان است.

یزدانی افزود: با گذشت چهار سال از تشکیل استان خراسان شمالی، به رغم قول مسئولان تاکنون اقدامی برای فراهم شدن زمینه صادرات محصولات باغی یا واحدهای تولیدی صنایع تبدیلی فراهم نشده و همه ساله ما متضرر می شویم.

یک کارشناس امر باغبانی، خراسان شمالی را منطقه مناسبی برای محصولات باغی می داند و می گوید: نبود برنامه ریزی مسئولان موجب شده تا باغداران استان از قبل تولید محصولات خود متضرر شوند و این آینده باغداری در استان را با مشکل مواجه می کند.

حسین رضوانی گفت: متاسفانه مسئولان استان نیز از فرصت برخورداری 300 کیلومتر مرز مشترک با ترکمنستان برای امر صادرات استفاده نکرده و امکانات زیربنایی برای نگهداری محصولات باغی و بسته بندی و صادراتی کردن آن نیز وجود ندارد.

وی افزود: در حالی باغداران ما در آستانه برداشت محصولات باغی با کمبود مشتری مواجه هستند که استان خراسان شمالی در همسایگی استان خراسان رضوی قرار دارد که این استان گردشگرپذیر بازار خوبی برای فروش محصولات باغی این استان دارد.

رضوانی گفت: نبود بازار محصولات باغی موجب شده تا در سطح باغات استان اصلاح و توسعه ای نیز در سطح باغات صورت نگرفته و همچنان درختان تکیده و فرسوده و سنتی در این باغات وجود دارد و باغداران تمایلی به ارتقاء آنها نداشته باشند.

مدیرعامل انجمن خبرگان کشاورزی خراسان شمالی در این زمینه گفت: برای توسعه باغها باید ابتدا زیرساخت ها را فراهم کنیم و در حال حاضر برای تولیدات فعلی محصولات باغی بازار فروش مناسبی وجود ندارد.

محمود کاظمی افزود: قبل از گسترش سطح زیر کشت باغ ها باید صنایع تبدیلی و بازار فروش محصولات فراهم شود.

وی تصریح کرد: گسترش سطح زیر کشت باغ ها بدون همکاری ارگان های مختلف امکان پذیر نیست و سازمان جهاد کشاورزی نمی تواند به تنهایی اقدام کند.

کاظمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمام تاکستان های انگور به صورت سنتی و اکثر باغ های میوه با بهره گیری از همین روش اداره می شود و حتی برخی باغداران از زمان برداشت محصول اطلاع دقیقی ندارند.

کاظمی اظهار داشت: خراسان شمالی استعدادهای مناسبی برای تولید محصولات باغی دارد اما محدودیت منابع آبی و خشکسالی بر فعالیتهای این بخش تأثیر منفی گذاشته و خسارتهای جبران ناپذیری بر باغ داران تحمیل کرده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی نیز سطح زیر کشت باغ های آبی بارور استان را 24 هزار هکتار و باغهای غیر بارور آبی را 10 هزار هکتار بیان می کند و می گوید: 10 هزار هکتار سطح زیر کشت باغ های آبی و دیم وجود دارد که هنوز به حد باروری نرسیده است.

رضا علیزاده با اشاره به اینکه برنامه های متنوعی برای توسعه باغ ها در استان داریم، می افزاید: شرایط آب و هوایی و توپوگرافی منطقه به گونه ای است که توسعه باغها بهترین روش استفاده از خاک محسوب می شود.

وی تصریح می کند: نوسازی باغ های فرسوده و غیر اقتصادی، آبیاری تحت فشار، گسترش خدمات آموزشی و ترویجی و شناسایی اراضی مستعد برای احداث باغ از برنامه های در دست اقدام برای توسعه باغ هاست.

علیزاده در ادامه افزایش پوشش بیمه ای برای محصولات باغی و پیگیری توسعه و تجهیز مراکز ایستگاه های تحقیقاتی همچنین شناسایی اراضی مستعد برای احداث باغ، کشت نهال در اراضی شیب دار و توسعه تحقیقات کاربردی را از برنامه های دیگر برای توسعه باغ ها بیان می کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ادامه می دهد: پارسال 27 هزار اصله نهال زیتون، 40 هزار نهال بادام برای کشت در اراضی شیب دار، 100 هزار نهال از ارقام مختلف از جمله سیب، گلابی و زردآلو بین باغ داران استان توزیع شد.

وی می افزاید: قصد داریم در اراضی شیب دار و مناطقی که بارندگی مناسبی دارد سطح زیر کشت باغ ها را افزایش دهیم.

علیزاده بیان می کند: با برنامه ریزی انجام شده افق روشنی برای توسعه محصولات باغی در منطقه پیش رو خواهیم داشت.

وی ادامه می دهد: قرارداد مطالعه برای انتقال آب به 900 هکتار از باغ های اراضی شیب دار انجام شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، طرح پنج هزار هکتاری توسعه باغ ها در اراضی شیب دار را از دیگر برنامه های تهیه شده برای توسعه باغ ها در استان ذکر می کند و می گوید: خرده مالکی بودن کشاورزان، نبود کشت مکانیزه، ناکافی بودن صنایع تبدیلی، سنتی بودن باغ ها و مشکلات سرما و گرمازدگی از موانع توسعه باغ ها در استان است.

وی تصریح می کند: سالانه 200 هزار تن انواع محصولات باغی در استان تولید می شود که رقم قابل توجهی است.

علیزاده بیان می کند: در سال 86، دوهزار و 789 تن محصول میوه و تره بار از استان صادر شده است و آمار سال 87 نیز باید از سازمان بازرگانی خراسان شمالی استعلام شود.

وی خاطرنشان می کند: خراسان شمالی از نظر تولید میوه و صادرات بسیار مستعد است و چنانچه امکانات و زیرساخت های آن مانند حمل و نقل فراهم شود رقم قابل توجهی از محصولات باغی صادر خواهد شد.

سرپرست معاونت توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی خراسان شمالی نیز می گوید: پارسال پنج هزار و 189 تن محصول باغی صادر شد که نسبت به سال قبل از آن 86 درصد رشد داشته است.

مهرداد داوودزاده می افزاید: میزان سودآوری ارزی محصولات باغی چهار میلیون دلار بود که این میزان نسبت به سال قبل از آن 183 درصد رشد داشته است.

به گفته وی محصولات باغی پارسال به کشور ترکمنستان صادر شده است.