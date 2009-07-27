13 مرکز آموزشی به برنامه های تابستانی هلال احمر یزد اختصاص یافت

لیلا فدوی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در این 13 مرکز بیش از 10 رشته آموزشی به علاقمندان و گروههای مخاطب هلال احمر ارائه می شود.

وی افزود: در مجموع در ایام تابستان امسال دو هزار و 600 نفر در دوره ‌های آموزشی فرهنگی و هنری هلال ‌احمر استان یزد شرکت می ‌کنند.

فدوی خاطرنشان کرد: علاوه بر دوره هایی که در طول این ایام برگزار می شود، در طول سال نیز حدود پنج هزار نفر در دوره‌ های امداد و کمکهای اولیه به صورت رایگان شرکت می کنند.

وی یادآور شد: تعدادی از کارآموزان دوره های امداد و نجات، دوره های آموزشی خود را در ایام تابستان سپری می کنند که با احتساب این افراد در تابستان امسال در مجموع پنج هزار و 460 نفر در کلاسهای مختلف هلال ‌احمر شرکت خواهند کرد.

دوره های آموزشی یزد شناسی در هلال احمر یزد برگزار می شود

فدوی با اشاره به سایر طرحهای بهزیستی استان یزد در ایام تابستان بیان داشت: در تابستان امسال طرح آشنایی با آثار باستانی یزد در قالب یزدشناسی ویژه اعضای فعال جمعیت جوانان هلال‌ احمر در 13 دوره آموزشی برگزار می‌ شود که دو هزار و 600 نفر نیز از این آموزشها برخوردار خواهند شد.

وی با اشاره به برگزاری اردوهای مختلف ویژه اعضای فعال جمعیت هلال‌ احمر استان یزد، عنوان کرد: 990 نفر به اردوهای شهرستانی، هزار و 600 نفر به اروهای استانی، 299 نفر به اردوهای برون استانی به مقصد مشهد مقدس و 240 نفر به اردوهای کشوری به مقصد استانهای شمالی کشور اعزام خواهند شد.

کارشناس امور فرهنگی جمعیت هلال‌ احمر استان یزد یادآور شد: همچنین 115 نفر از اعضای فعال جمعیت در طرح کاروان نیکوکاری شرکت می ‌کنند.

وی ادامه داد: در دوره‌ های آموزشی کوهپیمایی و کوهنوردی تخصصی نیز سه هزار و 600 نفر شرکت می‌ کنند و اعزام به کاروان راهیان نور به منظور بازدید از مناطق جنگی هشت سال دفاع مقدس ویژه اعضای فعال نیز با حضور 120 نفر انجام خواهد شد.

سالانه پنج هزار نفر در مسابقات کتابخوانی هلال احمر استان یزد شرکت می کنند

فدوی خاطرنشان کرد: علاوه بر فعالیتهای انجام شده، سالانه پنج هزار نفر در مسابقات کتابخوانی، شعر و مقاله‌ نوسی این سازمان شرکت می‌ کنند.

وی اظهار داشت: جمعیت جوانان هلال ‌احمر استان یزد در طول سال جاری 13 همایش شهرستانی با حضور دو هزار نفر و پنج همایش استانی با شرکت چهار هزار نفر به مناسبتهای مختلف ملی و مذهبی برگزار خواهد کرد.