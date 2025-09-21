  1. استانها
جانشین فرمانده کل سپاه وارد یزد شد

یزد- جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وارد استان یزد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه سردار سرتیپ پاسدار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وارد یزد شد.

فدوی در بدو ورود مورد استقبال رسمی فرماندهان یگان‌های مسلح مستقر در استان یزد، معاون استاندار یزد و جمعی از مسئولین قرار گرفت.

