سردرگمی در هزارتوی واژه های اختصاری زبان جدید وب!

به گزارش خبرگزاری مهر، این لیستها که به معرفی واژه های اختصاری (کوته واژه های) به زبان انگلیسی می پردازند در حقیقت فرهنگ لغاتی هستند که واژه هایی را که در وب سایتها به کار می روند معرفی می کنند.

این واژه های اختصاری روز به روز در سرویسهای چت، اس ام اس و شبکه های اجتماعی رو به گسترش هستند.

برای مثال کوته واژه NSFW در چت و شبکه های اجتماعی به این معنی است: "این لینک در حالی که مشغول کار هستی برای دیدن مناسب نیست!"

بسیاری از شهروندان آمریکایی که با این واژه های اختصاری آشنا نیستند در روی وب به دنبال فرهنگ لغاتی می گردند که با انعطاف پذیری بسیار بالایی به معرفی معانی این کوته واژه ها می پردازند و به موازات این تقاضای رو به رشد، سایتهای زیادی به ارائه این فرهنگ لغات می پردازند.

برای مثال سایت "نت لینگو" محتوی دو هزار کوته واژه و یا "اروبان دیکشنری" چهار میلیون مدخل دارد که بیشتر این مدخلها محتوی واژگان جدیدی است که جوانان آمریکایی در مکالمات اینترنتی خود و برپایه زبان جدید شبکه از آنها استفاده می کنند.

براساس گزارش وال استریت ژورنال، از جمله این واژه های اختصاری می توان به " LOL" اشاره کرد که هم مخفف عبارت "در نهایت محبت" و هم کوته شده عبارت "خنده با صدای بلند" است.

یکی از دلایل رشد و توسعه روز افزون استفاده از این کوته واژه ها محدودیت نوشتن در سرویسهای "اس ام اس" و "توییتر" و همچنین سرعت بالای ارتباطات روی چت است.

به خصوص سایتهایی چون توییتر و سرویسهای اس. ام. اس که متن نوشته شده توسط کاربر تنها به 140 حرف محدود می شود نیاز به واژه های اختصاری را دو چندان می کند.

این در حالی است که درک مفهوم بسیاری از کوته واژه های مرسوم در نوشتن اس. ام. اس برای بسیاری از شهروندان آمریکایی قابل درک نیست و شاید به همین دلیل است که نتایج یک نظر سنجی که در سال 2008 انجام شد نشان می دهد 82 درصد از آمریکاییها هرگز در زندگی خود از طریق تلفن همراه اس. ام. اس ارسال نمی کنند.

دانشنامه آزاد آنلاین ویکی پدیا یکی از اولین سایتهایی است که به معرفی معانی این کوته واژه های زبان جدید روی شبکه پرداخت. ویکی پدیا با راه اندازی "پروژه کوته واژه ها" همه روزه از طریق پایگاههای اطلاعاتی چون Acronym Finder و Acronym Search اطلاعات خود را به روز می کند.