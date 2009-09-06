به گزارش خبرگزاری مهر، تصویر گریه طبیعت به واسطه سفری اکتشافی و علمی سالانه برای بررسی وضعیت یخهای قطبی و حیات وحش اطراف آن در 16 جولای 2009 به ثبت رسیده است. مایکل نولان یکی از محققان این سفر نام این تصویر را گریه مادر طبیعت انتخاب کرده است.

آبشار طبیعی ناشی از ذوب یخها اشکهای این مجسمه یخی طبیعی را تشکیل داده است که از یکی از چشمهای مجسمه جاری شده و صحنه ای هشدار دهنده را درباره تاثیرات گرمای جهانی بر روی محیط زیست به وجود آورده است.

تصویر چهره گریان طبیعت در یخهای رو به نابودی قطبی

محققان آلمانی به تازگی نوار فولادی بسیار باریکی تولید کرده اند که توانایی تحمل نیروی فشاری برابر 35 تن را خواهد داشت. این رشته فولادی از دو لایه تشکیل شده است که با قرار گرفتن بر روی یکدیگر به دلیل میخ دار بودن یکی از لایه ها و پرزدار بودن لایه دیگر به هم چسبیده و قدرت خود را برای حمل وزنهای بالا افزایش می دهند.

این نوار فولادی در عین حال توانایی مقاومت در شرایط دمایی 800 درجه سلسیوس را داشته و کاربرد فراوانی در پروژه های ساختمانی و معدنی خواهد داشت.

نوار فولادی Velcro با قدرت حمل هفت تن بار

نکته مهم درباره خرید یک دوچرخه مناسب برای کودکان توجه به اندازه آن و رشد سریع کودکان است که در این صورت دوچرخه به سرعت برای کودک کوچک خواهد شد. ابداع دوچرخه ای به نام Kilobike می تواند این مشکل را حداقل تا سن 12 سالگی کودکان رفع کند.

این دوچرخه به گونه ای طراحی شده است که می تواند همراه با کودکان 6 ساله رشد کرده و ابعاد خود را با سن و قد و وزن کودک متناسب سازد. Kilobike از اتصالات و لاستیکهای قابل تغییر برخوردار است که با رشد کودک تغییر کرده و با قد و وزن کودک متناسب خواهد شد.

دو چرخه Kilobike می تواند از 6 سالگی کودکان به همراه آنها رشد کند

تردمیل پر هیاهوی استفان کلبرت کمدین مشهور آمریکایی در نهایت به ایستگاه فضایی بین المللی رسید. نام کلبرت در ابتدا برای نام اتاقک جدید ایستگاه فضایی انتخاب شده بود اما در نهایت ناسا تصمیم گرفت نام این فرد را بر روی تردمیل گرانقیمت جدیدش بگذارد.

این تردمیل در ابتدا در قابل 100 قطعه مجزا به ایستگاه ارسال شده و سپس سرهم بندی خواهد شد و فضانوردان از آن برای حفظ سلامتی و ورزش روزانه استفاده خواهند کرد.

تردمیل کولبرت سرانجام به ایستگاه فضایی رسید

به گزارش مهر، خطرناکترین و مرگبارترین ویروسها و باکتریهای جهان از ویروس HIV گرفته تا H1N1A توسط هنرمندی انگلیسی به نام لوک ژرام بازسازی شده و در قالب نمایشگاهی در اختیار دانشمندان قرار گرفته است.

وی برای ساخت این مجموعه در حدود پنج سال زمان صرف کرده و هدف خود را کمک به دانشمندان و ویروس شناسان در شناسایی بهتر این ویروسها و باکتریها اعلام کرده است.

تصویری از مدل شیشه ای ویروس H1N1

دانشجویان دانشگاهی در Silicon Valley دوره ای آموزشی و جالب را به اتمام رسانده اند که با هدف کمک به بشریت با توجه به چالشهای تکنولوژیکی آینده برگزار شده بود. در این دوره ها دانشجویان تجربه استفاده از دانشگاهها و کلاسهای انفرادی را داشتند.

این دوره های با هدف پرورش گروهی از رهبران به منظور کوشش، درک و مجهز کردن جهان به تکنولوژی های بسیار پیشرفته با هدف کمک به بحرانهای کنونی و آینده بشریت برگزار شده و از دانشجویان ممتاز و اساتید برتر جهان در زمینه تکنولوژی کمک می گیرد.

این کمپهای فوق پیشرفته با هزینه 25 هزار دلار و با پشتیبانی سازمان ناسا در فصل تابستان برگزار شده و دانشجویان در این دوره ها در زمینه های مختلف علمی تخصص پیدا می کنند.

کلاس دانشگاه انفرادی برای دانشجویان به منظور گسترش تکنولوژیهای پیشرفته در جهان