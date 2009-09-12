به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام غلامرضا ناظمی قبل از ظهر شنبه در حاشیه آغاز به کار طرح شناسنامهدار کردن مساجد در گفتگو با خبرنگاران گفت: این طرح توسط جمعی از بسیجیان سازندگی اجرا میشود که به مدت 3 ماه با حضور در مساجد سطح استان قم اطلاعات لازم را به کمک فرمهای مخصوص جمعآوری میکنند.
وی نبود آمار مشخص و دقیق از مساجد قم را مانع برنامهریزی برای مساجد عنوان کرد و گفت: اگر آمار دقیقی از مساجد قم وجود داشته باشد میتوان تمامی مساجد استان را تحت پوشش بودجههای فرهنگی و عمرانی قرار داد تا مسائل فرهنگی به طور یکنواخت در همه مساجد گسترش یابد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم با بیان اینکه نبودن آمار دقیق برای مساجد در قم مشکلاتی را به وجود میآورد که زیبنده قم نیست، گفت: با اجرای این طرح و مشخص شدن مشخصات مساجد و خدمات ارائه شده به آنها میتوان به نحو شایستهتری برای آنها برنامهریزی کرد.
وی در پایان فرمهای ارائه شده را دارای 346 سوال در خصوص وضعیت فیزیکی ساختمان، نیروهای انسانی و نحوه اداره مسجد، تأسیسات و امکانات متعلق به مسجد و فعالیتهای دینی و فرهنگی و... عنوان کرد و خواستار همکاری هیئت امنا و امامان مساجد با ماموران اجرای این طرح شد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم از اجرای طرح شناسنامهدار کردن مساجد استان قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام غلامرضا ناظمی قبل از ظهر شنبه در حاشیه آغاز به کار طرح شناسنامهدار کردن مساجد در گفتگو با خبرنگاران گفت: این طرح توسط جمعی از بسیجیان سازندگی اجرا میشود که به مدت 3 ماه با حضور در مساجد سطح استان قم اطلاعات لازم را به کمک فرمهای مخصوص جمعآوری میکنند.
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