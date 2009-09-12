به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام غلامرضا ناظمی قبل از ظهر شنبه در حاشیه آغاز به کار طرح شناسنامه‌دار کردن مساجد در گفتگو با خبرنگاران گفت: این طرح توسط جمعی از بسیجیان سازندگی اجرا می‌شود که به مدت 3 ماه با حضور در مساجد سطح استان قم اطلاعات لازم را به کمک فرمهای مخصوص جمع‌آوری می‌کنند.



وی نبود آمار مشخص و دقیق از مساجد قم را مانع برنامه‌ریزی برای مساجد عنوان کرد و گفت: اگر آمار دقیقی از مساجد قم وجود داشته باشد می‌توان تمامی مساجد استان را تحت پوشش بودجه‌های فرهنگی و عمرانی قرار داد تا مسائل فرهنگی به طور یکنواخت در همه مساجد گسترش یابد.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه قم با بیان اینکه نبودن آمار دقیق برای مساجد در قم مشکلاتی را به وجود می‌آورد که زیبنده قم نیست، گفت: با اجرای این طرح و مشخص شدن مشخصات مساجد و خدمات ارائه شده به آنها می‌توان به نحو شایسته‌تری برای آنها برنامه‌ریزی کرد.



وی در پایان فرم‌های ارائه شده را دارای 346 سوال در خصوص وضعیت فیزیکی ساختمان، نیروهای انسانی و نحوه اداره مسجد، تأسیسات و امکانات متعلق به مسجد و فعالیت‌های دینی و فرهنگی و... عنوان کرد و خواستار همکاری هیئت امنا و امامان مساجد با ماموران اجرای این طرح شد.