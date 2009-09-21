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۳۰ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۲۳

نمایشگاه عکاس هلندی در تهران برپا می‌شود

نمایشگاه عکس‌های هانس استیکل‌بیک عکاس هلندی از افغانستان در تهران برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه با عنوان "در افغانستان" توسط سفارت‌های هلند، افغانستان و اتریش در تهران از هشتم تا 29 مهرماه در خانه فرهنگ اتریش برگزار می‌شود.

هانس استیکل‌بیک در سال‌های 2007 و 2008 چند سفر به  ایالت اروزگان افغانستان داشته است. در این ایالت نیروهای هلندی در کنار مقامات افغان برای برقراری امنیت مردم منطقه و اجرای برنامه‌های توسعه تلاش‌ می‌کنند. حاصل این سفرها مجموعه عکس‌هایی است که تاکنون در برلین، لندن، براتیسلاوا، واشینگتن، پرث و ولینگتون به نمایش گذاشته شده است.

این عکس‌ها تصویرگر زنده زیبایی‌های ایالت اروزگان و زندگی مردم آن ایالت هستند. نمایشگاه "در افغانستان" توسط سفارت‌های هلند، افغانستان و اتریش در تهران از هشتم تا 29 مهرماه در خانه فرهنگ اتریش واقع در تهران، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، خیابان ششم، نبش خیابان سیبویه از ساعت 9 تا 19 برپا می‌شود.

کد مطلب 950159

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