به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه با عنوان "در افغانستان" توسط سفارت‌های هلند، افغانستان و اتریش در تهران از هشتم تا 29 مهرماه در خانه فرهنگ اتریش برگزار می‌شود.

هانس استیکل‌بیک در سال‌های 2007 و 2008 چند سفر به ایالت اروزگان افغانستان داشته است. در این ایالت نیروهای هلندی در کنار مقامات افغان برای برقراری امنیت مردم منطقه و اجرای برنامه‌های توسعه تلاش‌ می‌کنند. حاصل این سفرها مجموعه عکس‌هایی است که تاکنون در برلین، لندن، براتیسلاوا، واشینگتن، پرث و ولینگتون به نمایش گذاشته شده است.

این عکس‌ها تصویرگر زنده زیبایی‌های ایالت اروزگان و زندگی مردم آن ایالت هستند. نمایشگاه "در افغانستان" توسط سفارت‌های هلند، افغانستان و اتریش در تهران از هشتم تا 29 مهرماه در خانه فرهنگ اتریش واقع در تهران، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، خیابان ششم، نبش خیابان سیبویه از ساعت 9 تا 19 برپا می‌شود.