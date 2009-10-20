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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۴۰

برخی از جریانهای خارج از دانشگاه به دنبال یارگیری از دانشگاهها هستند

برخی از جریانهای خارج از دانشگاه به دنبال یارگیری از دانشگاهها هستند

مشهد - خبرگزاری مهر: امام جمعه مشهد گفت: برخی از جریان های سیاسی بیرون از دانشگاه با سوء استفاده از محیط باز اجتماعی دانشگاه قصد سربازگیری از دانشگاه را دارند که دانشجویان با آگاهی کامل از این موضوع به فعالیت در دانشگاه بپردازند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله علم الهدی ظهر سه شنبه در همایش دانشجویان جدید الورود دانشگاه پیام نور مشهد افزود: دانشجویان اگر با هدف و برنامه وارد دانشگاه شوند دانشگاه برای آنها راه موفقیت و سکوی پرشی برای رسیدن به مقامات بالای انسانی می شود.

وی ادامه داد: ارتباط با افراد باید کاملا حساب شده باشد و هیچگونه وابستگی تشکیلاتی در شما به ودجود نیاید و در صورتی که خواستید عضو تشکلی شوید باید دقت کنید این تشکل سنخیت با شخصیت شما و خانواده شما دارد یا ندارد.

نماینده ولی فقیه در دانشگاه خراسان رضوی گفت: فضای باز دانشگاه صحنه تجربه و یک فرصت است که هم می تواند جاده ترقی باشد و هم یک جاده گمراهی محسوب شود.

علم الهدی با تاکید بر تلاش علمی در دانشگاه افزود: پیشرفت در علم نمایشگر پیشرفت جامعه و آینده است و این پیشرفت تابلویی از پیشرفت یک کشور اسلامی است و شما دانشجویان مسئولیت و رسالت بزرگی در پیشرفت علمی کشور را بر عهده دارید.

همچنین در این مراسم رئیس دانشگاه پیام نور مشهد گفت: دانشگاه پیام نور چهارمین دانشگاه دنیاست که در خارج و داخل کشور بیش از 500 دانشگاه و 900 دانشجو مشغول به تحصیل هستند.

در دانشگاه پیام نور مشهد در حال حاضر بیش از 22 هزار مشغول به تحصیل هستند.

کد مطلب 967970

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