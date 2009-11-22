کارگر جوان در بین غلطکهای دستگاه له شد/نبود ایمنی باز هم حادثه آفرید

به گزارش خبرنگار مهر در قم، کارگر جوان قمی با خوشحالی تمام از این که پس از مدت‌ها، کاری پیدا کرده‌ روانه کارگاه می‌شود روز از نیمه خود گذشته، پس از خوردن نهار دوباره خود را در سر کار حاضر می‌بیند. شاید پیش خود می‌گوید امروز با خیال راحت به خانه می‌روم و فردا و فردا و فردا... ! ساعتی بیشتر نگذشته که... ناگهان چقدر زود دیر می‌شود.!



و حالا دیگر کارگر جوان قصه تلخ زندگانی که در اولین روز کاری خود در کارگاه نخ ریسی مشغول به کار شده بود با عدم توانایی خود یا ایمن نبودن دستگاه یا سهل انگاری کارفرما یا هر دلیل دیگری را قم یکی از دلخراشترین مرگ‌های سال در قم شد.



خبر کوتاه بود و تکان دهنده: "یک کارگر جوان در کارگاه نخ ریسی بر اثر گیر کردن در بین غلطک‌های دستگاه کمپر زنی جان خود را از دست داد".



ماجرا اما به همین سادگی نبود. درپی تلاش خبرنگار مهر در قم در تماس با مسئول کارگاه در رابطه با چگونگی این حادثه دلخراش؛ با جواب نصفه نیمه‌ یکی از مسئولان این کارگاه که اسم خود را هم نگفت همراه شد.



وی گفت: «این بنده خدا یکی دو روزی بود که‌اینجا آمده بود و ما حتی اسمش را به طور دقیق نمی‌دانیم. وقتی این اتفاق افتاد من نبودم، البته این را هم بگویم سابقه نداشته چنین حادثه‌ای در این کارگاه رخ بدهد.»



وقتی از او سئوال شد تا به ذکر جزئیات بیشترحادثه بپردازد اظهار داشت: «راستش ما خودمان بعد از این حادثه حال و روز خوشی نداریم و من نمی‌توانم زیاد در این باره صحبت کنم... شما خبرنگارها هم بعضی وقت‌ها بی‌جهت قضیه را بزرگ می‌کنید! اصلا من نمی‌خواهم با شما صحبت کنم... شما هم باید دلیل حادثه را از کارشناسان بپرسید...!.



پس از قطع این مکالمه خبرنگار مهر با تماس با سازمان آتش نشانی قم در پی جزئیات بیشتر و دقیق‌تری از این واقعه شده است.



مسئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی قم در شرح مبسوط ماجرا بیان کرد: عصر پنجشنبه هفته گذشته دقیقا در ساعت 16 و 42 دقیقه تماسی با سامانه 125 آتش نشانی برقرار می‌شود مبنی بر اینکه یک جوان 18 ساله به نام «غضنفر صادقی» در کارگاه نخ ریسی واقع در جاده قدیم کاشان در داخل دستگاه گیر کرده است.



سید‌هادی حسینی به خبرنگار مهر در قم گفت: پس از این تماس به فاصله حدود دو دقیقه یعنی ساعت 16 و 44 دقیقه تیم نجات ایستگاه 4 قم به محل حادثه اعزام شد اما چه فایده که کار از کار گذشته بود و مأموران ما جنازه جوان کارگر را که داخل غلطک‌ها گیر کرده و سر و صورت او له شده بود با کمک یک دستگاه فک هیدرولیکی پس از برداشتن غلطک‌ها و جابجایی قطعات بسیار سنگین از داخل دستگاه بیرون کشیدند.



وی گفت: از آن جا که صحنه بسیار فجیح و دلخراش بود حتی کارفرما و کارگران کارگاه نیز تحمل و طاقت باز کردن پیچ و مهره غلطک‌ها و در آوردن جنازه را نداشتند چرا که استخوان‌های آن جوان خرد شده و در کف کارگاه ریخته بود، متأسفانه پوست بدن هم کنده شده و صورت کاملا له شده بود.



وی همچنین در خصوص این که چگونه دستگاه بدن را به داخل غلطک‌ها فرو برده بود، گفت: کارگر یاد شده گویا قصد داشته تا مانع از فرو رفتن اضافه بار پنبه‌ها به داخل دستگاه شود و به همین دلیل دست راست را به سمت پنبه‌ها برده که متأسفانه غلطک‌های بسیار سنگین دستگاه کل بدن او را به طرف خود کشیده و به همین خاطر جسد بیرون آورده شده فاقد دست راست بود، ضمن آن که تقریبا یک طرف بدنش نیز کاملا در این حادثه له شده بود.



حسینی در ادامه صحبت‌های خود با ما در پاسخ به‌ این سئوال که آیا دستگاه یاد شده ‌ایمنی لازم را داشته یا خیر، چنین گفت: معمولا این قبیل دستگاه‌ها دارای یک سنسوری هستند که وقتی بدن انسان با آن برخورد می‌کند، خود به خود از کار می‌افتد اما اینکه چگونه‌این دستگاه توقف نکرده موضوعی است که در دست بررسی می‌باشد.



وی در پایان، نبود حفاظ فلزی مستحکم و عدم رعایت فاصله‌ایمنی کارگر فوت شده با دستگاه کمپر زنی را از جمله دلایل وقوع این حادثه دلخراش عنوان کرد و خواستار آگاهی و هوشیاری کارفرمایان و کارگران برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در ایام کار شد.



پس از صحبت‌های حسینی چنین به ذهن می‌رسد که ‌این حادثه هم گرچه شاید بتوان آن را دلخراش‌ترین مرگ سال در قم لقب داد، گذشت، اما کاری که می‌شود کرد این است که برای پیشگیری از وقوع این اتفاقات ناگوار در محیط کارگری چه باید کرد و چه تدابیری باید اندیشید و آیا باری دیگر باید منتظر خاتمه عمر جوان کارگری در آغازین روز کاری‌اش بود یا خیر؟

و اصلا بحث این است که ایمنی کار کجاست؟ چه کسی مسئول نظارت بر رعایت مسائل ایمنی در کارگاههاست؟ اصولا کارفرمایان چقدر بر این موضوع اهتمام دارند؟ آیا در رعایت ایمنی بین کارگران ایرانی و خارجی تفاوتی وجود دارد یا قانون برای همه یکسان است؟ آیا مرجعی برای رسیدگی وجود دارد و سهم خاطیان و عاملان در این بین مشمول برخورد قانونی می شود یا خیر؟

همه اینها سئوالاتی است که مهر در گزارشی مبسوط به آنها خواهد پرداخت تا شاید مرگ دلخراش چهار جوان آغازی باشد برای جهشی نوین در رعایت ایمنی کار.

.............................