۸ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۶

گردهمایی مدیران تبلیغات اسلامی استان‌های فارس،بوشهر و هرمزگان در شیراز

صبح شنبه ۸ شهریورماه گردهمایی مدیران کل تبلیغات اسلامی استان‌های فارس، بوشهر و هرمزگان در شیراز برگزار گردید.

