استانها فارس ۸ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۶ دریافت تصاویر گردهمایی مدیران تبلیغات اسلامی استانهای فارس،بوشهر و هرمزگان در شیراز صبح شنبه ۸ شهریورماه گردهمایی مدیران کل تبلیغات اسلامی استانهای فارس، بوشهر و هرمزگان در شیراز برگزار گردید. برچسبها تبلیغات اسلامی فارس اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان گردهمایی مطالب مرتبط ظرفیتهای فرهنگی و تنوع قومیتی در خدمت جهاد تبیین قرار گیرد هیاهوی دو قطبی سازی های مختلف صدای شیطان است ضرورت مخاطبشناسی نوین و مواجهه با جنگ ترکیبی مدیران خبرگزاری ها فرماندهان جنگ نرم هستند امروز همه باید در جهاد تبیین ایفای نقش کنیم تسهیلات تبصرهای و مولدسازی، کلید رشد فارس
