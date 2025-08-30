هیاهوی دو قطبی سازی های مختلف صدای شیطان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محی‌الدین طاهری صبح شنبه در جلسه جامعه روحانیت شیراز، با اشاره به شرایط اخیر کشور گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه، دست‌هایی در کار است تا جامعه را دچار دو قطبی‌های متعدد از جمله حجاب و بی‌حجاب، یا اصلاح‌طلب و اصولگرا کنند. در حالی که اروپایی‌ها خباثت خود را تحت عنوان فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ملت و نظام دو چندان کرده اند و سعی دارند با فشار حداکثری، به خیال خام خود ملت ایران را وادار به پذیرش شکست و گردن کجی در برابر اربابان آدم کش دنیا نمایند، این دو قطبی‌سازی‌ها از سوی جریان‌های داخلی بزرگ‌ترین خطر برای کشور و مردم است

وی ادامه داد: کوبش به طبل دوقطبی سازی جامعه در حالی است که مردم شجاع و بصیر ایران در خطرناک‌ترین جنگ ترکیبی تاریخ معاصر نشان دادند که راست و چپ و خاکستری، بی حجاب و با حجاب، اصلاح طلب و اصولگرا، منتقد و حتی خارج نشین، همه پشت کشور و نیروهای مسلح غیور و شجاع خود تحت رهبری حکیمانه رهبر آگاه و مدبر حضرت امام خامنه ای مدظله العالی هستند و کوچک‌ترین فرصتی برای سو استفاده از سوی دشمن ندادند و بی تردید همین عظمت روحی ملت ایران باعث قوت قلب نیروهای مسلح و مبارزه تا آخرین لحظه با قدرت‌های برتر نظامی جهان و زدن ضربه‌ی آخر به آنها شد.

دبیر جامعه روحانیت شیراز افزود: جامعه روحانیت به همه به ویژه آنها که خود را دلسوز نظام و اسلام می‌دانند توصیه می‌کند که امروز بیش از زمان جنگ به حفظ این وحدت احتیاج است و به صراحت عرض می‌کنم که هر ندائی حتی با رنگ و بوی مذهبی و انقلابی و در ظاهر دلسوزانه که باعث تشدید اختلاف شود، صدای شیطان است و تکلیف ما است که نیروهای انقلابی را هوشیار کنیم تا وضعیت کشور را درک کنند و با سطحی‌نگری خود به این اتحاد مقدس تیشه نزنند.

حجت الاسلام طاهری با اشاره به تکلیف روحانیون گفت: روحانیت وظیفه دارد که اخبار و توئیت هایی که در فضای مجازی و با نیت تکه تکه کردن جامعه و به نام دین و نظام و رهبری منتشر می‌شود را رصد کرده و واکنش نشان دهد و اجازه ندهد که سودجویان مغرض یا غافلین بی بصیرت با رنگ و لعاب دینی و انقلابی یا روشنفکری افکار جامعه را به سمت دو قطبی سازی مهندسی کنند.

وی بار دیگر به موضوع بی حجابی به عنوان یکی از دلایل دوقطبی سازی جامعه پرداخت و ادامه داد: واقعیت جامعه این نیست که برخی افراد در فضای مجازی القا و سیاه نمایی می‌کنند. چرا حضور پرشکوه زنان باحجاب در مراسم راهپیمایی اربعین، راهپیمایی ۲۲ بهمن و مراسم تشییع شهدا را معیار نمی‌گیرند؟ چرا فکر می‌کنند که بی حجابی عده‌ی از دختران به آنها مجوز پاره پاره کردن کشور و جامعه را می‌دهد؟ چرا این افراد که خود را دارای دغدغه می‌دانند به جای سیاه نمایی و ریختن آب به آسیاب دشمنی که آماده حمله به کشور است، به فعالیت فرهنگی و اعتقادی نمی‌پردازند و با رفتار صالح و اخلاق نیکو و نمایش عظمت اسلام و کرامت اهل بیت علیهم السلام، سبب جذب جوانان نمی‌شوند؟

مسئول مدرسه علمیه محمودیه افزود: وظیفه سازمان تبلیغات تنها جمع کردن نوجوانان خاص و با دیدگاه مذهبی و اجرای برنامه‌های مختلف اعتقادی نیست، بلکه باید همین دختران بی‌حجاب و جوانان با ظاهر متفاوت و شلوار پاره را جذب کند. هنر تبلیغات اسلامی جذب کردن است تا میدان به دست افرادی که فهم درستی از دین و تبلیغات اسلامی ندارند اما هیاهوی زیادی دارند نیوفتد. مگر ما از کلیساهای غرب ناتوان‌تر هستیم که آنها حتی بچه‌های سرراهی را جذب می‌کنند؟ برخورد سلبی آخرین مرحله و مربوط به افرادی است که به عنوان سرباز دشمن و به صورت هدفمند در حال ترویج فساد در جامعه هستند، برای جوان و نوجوان مسلمان ایرانی باید کار تبلیغی و فرهنگی اولویت باشد

دبیر جامعه روحانیت شیراز با اشاره به آسیب‌های وارده از سوی بعضی از مداحان به حوزه دین گفت: نباید عده‌ای تنها با هیاهو و بدون سواد دینی، جلسات مذهبی را اداره کنند و دستمزدهای گزاف بگیرند. مداحان باید آموزش ببینند، مقتل بخوانند و به منابع معتبر تکیه کنند، نه اینکه سخنانی بگویند که در هیچ کتابی نیامده و منبع درستی ندارد. مداح باید قبل از همه عارف به مقام اهل بیت علیهم السلام و تاریخ صحیح وقایع باشد. مداح بی سواد برای دین خطرناک است و سازمان تبلیغات باید در این حوزه برنامه ریزی و نظارت جدی داشته باشد.

تولیت آستان مقدس حضرت سید علاالدین حسین علیه السلام ضمن تبریک مجدد انتصاب حجت الاسلام و المسلمین ولدان به عنوان مدیرکل جدید سازمان تبلیغات اسلامی فارس با یادآوری خدمات ارزنده حجت السلام و المسلمین قانع، بر استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی مدیرکل سابق و همچنین مدیران سابق این نهاد اثرگذار تأکید کرد و گفت: شخصیت علمی و ارزشمند آقای قانع نباید فراموش شود و شایسته است در عرصه‌های مختلف استان همچنان از توانمندی‌های ایشان بهره برده شود چون عرصه‌ی فرهنگی و تبلیغی استان در زمان مدیریت ایشان تأثیرات سازنده ای را شاهد بود و تجربیات این روحانی فاضل و دیگر چهره‌های علمی و فرهنگی استان می‌تواند بر سرعت پیشرفت سازمان در دوره‌ی جدید بیافزاید.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری در پایان بیانات خود با گرامیداشت هفته دولت، یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت و تصریح کرد: این دو شهید بزرگ، پیرو خط امام (ره)، نماد روحیه خدمت‌گزاری و صداقت در مدیریت بودند و عیار حکمرانی جمهوری اسلامی در زمان آنها تبلور عینی یافت و همگان معنای دولت انقلابی را درک کردند. در زمان حاضر نیز اگر دولت‌ها روحیه شهید رجایی و شهید باهنر را سرلوحه کار خود قرار می‌دادند، پیشرفت کشور بسیار بیش‌تر از امروز بود و بویژه شخصیت بزرگ شهید باهنر تأثیرات عمیقی بر آموزش و پرورش بر جای گذاشت که امیدواریم آموزش و پرورش از نگاه بلند این شهیدان و نیز شهید رئیسی که حقیقتاً شهید خدمت بود به خوبی بهره‌مند شود.